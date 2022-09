Atelje 212 najavilo novu sezonu „Korak u raskorak“

BEOGRAD – Pozorište Atelje 212 najavilo je sezonu 2022/23. godine, čiji je ovogodišnji moto „Korak u raskorak“, a u okviru koje će se naći sedam premijera, koje će po prvi put biti izvedene u Srbiji.

Direktor Ateljea 212 Novica Antić i dramaturg ovog pozorišta najavili su novu sezonu kroz bogat koncertni program, među kojima su dve rađene po domaćem tekstu.

Antić je istakao da nova sezona predstavlja oslikavanje koraka „koji prethodi padu“, onog koraka koji dolazi nakon što „izgubimo ravnotežu“, te trenutak „da li ćemo pasti“ zavisi samo od nas.

„Čitav svet je u velikom raskoraku. Vrlo blizu nas, na istoku Evrope dešava se rat, tu je i pandemija koja je tu i koja nas podseća da je prisutna, tu su i klimatske promene, tako da možemo reći da sve premijerne predstave ove sezone govore o nekim ljudima, nekim situacijama koje su u raskoraku i pred nekim padom“, rekao je Antić.

On se istakao da veruje da će svako uspeti da pronađe neki deo sebe i podsećanje na neki „korak u raskorak“.

„Da li je to raskorak u porodici, da li je to raskorak sa samim sobom, da li je to raskorak sa svojim umom, da li je to raskorak sa dušom, državom, e, baš o tome govori ova predstava, poručio je Antić.

Dramaturg Ateljea 212 Dimitrije Kokanov istakao je da je izložen koncert sezone u skladu sa repertoarskom politikom izvođenja iskljucivo savremenih dramskih tekstova.

„Ove godine će svih sedam tekstova biti prvi put izvedeno u Srbiji. Od toga će postojati dva domaća teksta, Olge Dimitrijević i Tanje Šljivar, neke pisce smo i ranije izvodili, naći će se i neki pisci koje smo i ranije izvodili, kao što su Florijan Zeler i Ivan Viripajev, ali recimo Sara Rul, Alis Berč i Askanio Čelestini će biti prvi put izvedeni kao autori u Srbiji, rekao je Kokanov Tanjugu.

Prva premijera ove sezone očekuje se 16. septembra, a to je „Drama kraja o kraju sveta“ Olge Dimitrijević, gde će se među glumačkom ekipom naći Marta Bjelica, koja je gošća u ovoj predstavi, zatim Dragana Đukić, koja je redovna članica ansambla, te Ana Ćurčin i Milena Jančović, gde je Ćurčin autorka muzike, Jelena Ilić, naveli su Antić i Kokanov.

U predstavi Tanje Šljivar „Kad i sve slobodne devojke“ u glumačkoj postavci naći će se Milica Mihailović, Ana Mandić, Marta Bjelica, Jelena Stupljanin, Marko Grabež, Ermin Bravo, koji je gost iz Sarajeva na ovoj predstavi.

U programu nove sezone našle su se i predstave Sare Rul „Čista Kuća, Alis Berč „Pobuni se. Rekla je. Opet se pobuni“, Florijana Zelera „Otac“, zatim Ivana Viripajeva „NLO“, kao i Askania Čelestinia „Govori naciji“.

Kokanov je istako da je zanimljivo, da se u okviru nove sezone Ateljea 212, našlo čak četiri autora koji su žene.

„Zanimljivo je, da su četiri prve predstave delo žena autorki, koje su užasno britke, pametne i na dobar način posmatraju društvo u kojem se nalaze, razmatraju jako široko polje feminizma“, poručio je Kokanov.

