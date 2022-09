Avangardne i uzbudljive predstave u programu Bitef festivala

BEOGRAD – Domaće predstave “Dr Auslender (Made for Germany)”, “Svet bez žena” i slovenačka produkcija “Solo” biće premijerno izvedene večeras i od četvrtka u okviru Glavnog programa 56. BITEF-a.

Medicinski fakultet, Institut za anatomiju – amfiteatar prvi put će biti deo Međunarodnog pozorišnog festivala Bitef 2022 i to tri noći zaredom – danas, 28. i 29. septembra od 19.00h, kada će reditelj Bojan Đorđev predstaviti svoj najnoviji projekat, nastao upravo kao produkcija samog festivala i Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Kao i naslov „Gardien Party“ francuske predstave izvedene sinoć u Istorijskom muzeju Srbije (repriza večeras na istom mestu), tako se nijedan deo dvostrukog naslova domaće predstave “Dr Auslender (Made for Germany)” ne može prevoditi, ili nije potrebno.

Oba naslova navode na glavnu, vrlo aktuelnu temu projekta Bojana Đorđeva: masovno iseljavanje srpskih lekara i drugih zdravstvenih radnika u Nemačku zbog boljih uslova života i rada.

Razlika u odnosu na „Gardien Party“ jeste ta da, iako i ova predstava ima dokumentarnu osnovu baziranu na ispovestima naših zdravstvenih radnika, nju ne izvode pravi lekari ili „eksperti stvarnog života“, kao što su juče kod Francuza to bili zaista pravi čuvari muzeja.

Ovaj tip amaterskih izvođača naziva se „Rimini protokol“, a u večerašnjoj predstavi na Medicinskom fakultetu na sceni Amfiteatra će biti profesionalni glumci, i to na osnovu dramaturške obrade dokumenata Tanje Šljivar i Mine Milošević.

Tako je idealan prostor za ovaj komad amfiteatar za anatomiju Medicinskog fakulteta, mesto gde se upravo stvaraju, „za Nemačku“, doktori (auslenderi).

Predstava „Dr Auslender (Made for Germany)“ ima za temu iskustvo ekonomskih migracija i kao glavni akteri pojavljuju se medicinski radnici, koji bez obzira na stepen obrazovanja i godine života uče jezik i sele se u Nemačku.

Deo materijala predstave je zasnovan na intervjuima sa 13 medicinskih radnika iz postjugoslovenskih zemalja, različitih specijalizacija, ali i nivoa stručne spreme, od kojih je većina već u Nemačkoj, a neki su u procesu odlaska.

Pored ovih dokumentarnih priča, predstava kao dramaturško-scensku građu uzima i jedan istorijski događaj sa kraja 20. veka i pripovesti o gastarbajterima i prekookeanskim migracijama.

Bojan Đorđev, Siniša Ilić i Maja Mirković su u različitim autorskim projektima do sada učestvovali na četiri izdanja Bitefa: sa TkH platformom i onlajn predstavom “Psihoza i smrt autora” (2004), “No Name Snežana” Malog pozorišta „Duško Radović“ (2005), “Diskretni šarm marksizma “ (2015) i sa performansom “Said To Contain” na Bitef polifoniji (2017).

Glumci Aleksandar Đinđić i Željko Maksimović su već igrali u nekim zajedničkim projektima ovih autora, dok je sa glumicama Draganom Varagić i Oliverom Guconić ovo prva saradnja.

Predstava „Svet bez žena“ u koprodukciji Bitefa i Centra za kulturnu dekontaminaciju je autorski projekat Maje Pelević i Olge Dimitrijević, koji preispituje zastupljenost i, uopšteno, položaj žena u domaćem pozorištu.

Premijera je takođe danas, a biće odigrana još 28. i 29. septembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CzKD).

Slovenačka plesna predstava „Solo“ u trajanju od čak tri i po sata biće izvedena 29. i 30. septembra u okviru 56. BITEF-a na sceni „Stari Matrez“ Luke Beograd.

Ideja, koncept i izvođenje potpisuje ekipa – Nina Rajić Kranjac, Nataša Keser, Benjamin Krnetić i Marko Mandić, a producenti su – „Nova pošta“, Slovensko mladinsko gledališče i „Maska“ iz Ljubljane.

U plesnon komadu „Solo“ nastupa četvoro izvođača, tako da naslov ne određuje sam format, jer naravno nije – solo.

Međutim, njeno polazište odgovara naslovu, jer je bilo „solističko“, zasnovano je na ličnom profesionalnom preispitivanju rediteljke Nine Rajić Kranjac, njenog položaja u poslu i pozorišnih okolnosti u Sloveniji.

Iako su i ostalo troje igrača u predstavu uneli svoje materijale, „Solo“ ipak ima autobiografski karakter, tako da i sama Nina igra. Kroz tri i po sata dominira osećaj teskobe koju jedna mlada i uspešna žena oseća u maloj sredini i „muškom poslu“.

To je i pokušaj rediteljke da u središte interesovanja stavi i prouči samu sebe.

Nina Rajić Kranjac (31) privukla je pažnju javnosti još kao student, posebno postavkom “1981” (2014) Simone Semenič, koja je postala vrhunac te sezone, a takođe je nagrađena i Šeligovom nagradom na Nedelji slovenačke drame.

Njena prva profesionalna predstava „Govor ptica“ (Glej, 2015) donela joj je nagradu za najbolju mladu rediteljku na MEŠ-u, a glumačkoj ekipi za kolektivnu glumu.

Godine 2017. je magistrirala pozorišnu režiju pod mentorskim vođstvom vanrednog profesora Tomija Janežiča, sa kojim je radila kao asistent režije na nekoliko predstava u inostranstvu (u Rusiji i Švedskoj).

Njena prva institucionalna predstava bila je Korunov “Savetnik” u Mestnom gledališču u Ljubljani (2016). Od tada je režirala u većini pozorišta u Sloveniji, a njene predstave su odabrane u programe vodećih slovenačkih festivala na kojima su često i nagrađivane.

Samo ove godine dobila je nagradu za najbolje izvođenje na “Nedelji slovenačke drame” upravo za “Solo”, a njen komad “Požari” (Incendies) po tekstu Važdija Muavada (SNG Drama Ljubljana) osvojili su nagradu po odluci žirija na manifestaciji “Borštnikovi susreti”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.