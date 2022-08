„Avatar“ ponovo u bioskopima pre premijere nastavka

REMASTEROVANA VERZIJA KULTNOG FILMA „AVATAR“ OD 22. SEPTEMBRA U BIOSKOPIMA ŠIROM SRBIJE

BEOGRAD, 17. avgusta (Tanjug) – Posle gotovo trinaest godina spremno dočekujemo nastavak sage o Avatarima sa egzotične planete Pandora, ali pre premijere nastavka „Avatar: Put vode“ (Avatar: The Way of Water) koja je zakazana za 15. decembar, „20th Century Studios“ je pripremio iznenađenje za sve verne fanove – novu, remasterovanu verziju prvog dela sage „Avatar“ u 4K formatu i HDR zvukom, spremnu za IMAX bioskopski užitak koja će u bioskopima širom Srbije biti od 22. septembra, najavili su distributeri.

Svi ljubitelji filma će moći da uplove u futurističku 3D avanturu u 2154. godinu, smeštenu na planetu Pandoru.

Reditelj Džejms Kameron je 2009. godine napravio film koji će ubrzo postati najisplativiji film svih vremena.

Pre trinaest godina tim filmom je otpočelo bioskopsko uživanje u 3D formatu, koje će ove godine sa ponovnom distribucijom filma biti na još višem nivou, kako bi se publika spremila za nastavak filma koji ih očekuje krajem godine, a za koji je reditelj ostvarenja obećao da će pomeriti granice doživljaja filma u bioskopskim salama.

Podsetimo, glavne uloge u filmu poverene su Semu Vortingtonu, Zoe Saldani, Sigurni Viver, Kejt Vinslet, Mišel Rodriges, Stivenu Langu i Đovaniju Ribisiju. Dok je film nagrađen sa čak tri prestižne nagrade Oskar i to za: kinematografiju, umetničke direktore i za najbolju primenu vizuelnih efekata.

Nastavak sage „Avatar: Put vode“ (Avatar: Way of Water) o čudesnim stanovnicima zemlje Pandore koji prikazuje nova bića – ribe koje lete, Na’vi narod i građanski rat među njima u bioskopima biće od 15. decembra.

(Tanjug)

