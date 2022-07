Azanavisijus: Palić je savršeno mesto za festival

PALIĆ – Francuski reditelj Mišel Azanavisijus izjavio je danas da nakon pandemije festivali poput Palićkog postaju važna mesta za održavanje ideje filma.

Azanavisijus je rekao Tanjugu da izgleda da se nakon dve godine pandemije „gledaoci ne vraćaju u bioskope kao nekada, tako da se čini da su festivali važniji nego ikada, kao mesta za promovisanje ideje filma“.

„Film je i dalje važan i festivali kao ovaj, širom Evrope i sveta, važni su da održe tu ideju filma“, rekao je Azanavisijus, kome će večeras na Paliću biti uručena festivalska nagrada „Aleksandar Lifka“ za izuzetan doprinos evropskom filmu.

Upitan hoće li naći za „Lifku“ neko malo mesto u svojoj kolekciji, u kojoj su francuski Cezari, britanske Bafte ali i Oskar za film „Umetnik“ (2011), Azanavisijus je rekao da njegova filmska priznanja kod kuće „nisu izložena na polici“.

„Ali naći ću mesto“, dodao je umetnik, čiji novi film „Rez“ će biti prikazan večeras na Paliću na zatvaranju festivala.

„Rez“ je Aznavisijusova adaptacija kultne japanske zombi komedije „One Cut of The Dead“ Šiničira Uede, ali francuski sineasta priznaje da se na to nije odlučio kao obožavalac horora, i da svoje ostvarenje ne smatra zombi filmom.

„Zapravo moja osnovna ideja nije bila zombi film, već komedija o snimanju filma na setu. To sam hteo, a onda sam pričcao sa producentom, koji mi je rekao da je kupio prava na rimejek japanskog filma“, rekao je Azanavisijus.

Francuski sineasta je doda da je gledao nekoliko velikih filmova o zombijima, i da je među njima „‘Poslednji voz za Busan’ sjajan film!“

Upitan zašto nakon uspeha „Umetnika“ nije pokušao da režira filmove u Sjedinjenim Državama, Azanavisijus je podsetio da je to bio samo „francuski film sniman u Los Anđelesu“.

„A prethodni sam snimao u Rio De Žaneiru pa nisam postao brazilski reditelj. Kao ni marokanski ranije“, duhovito je rekao Azanavisijus.

Posle „Oskara“ francuski reditelj je dobio nekoliko ponuda iz Holivuda, ali kaže da je tada hteo potom da napravi film „Potraga“ (2014) o ratu u Čečeniji.

„Još uvek imam ponude iz Holivuda. Ne znam zašto sam srećan što mogu snimati u Francuskoj? Za sada (iz Amerike) nije bilo dobrog, pravog projekta u pravom trenutku“, naveo je sineasta.

Upitan kakav bi dao savet srpskim filmskim radnicima kako da se bolje probiju na inostrano tržište, Azanavisijus je rekao da ne poznaje dovoljno našu kinematografiju.

„Obično kažem u takvim situacijama da moj jedini savet čine dve reči: imaj sreće. A onda kažem i da moraš sebe pripremiti da budeš srećan. To znači da treba mnogo posla da budeš spreman kad se ukaže ta sreća“, rekao je reditelj.

Prethodno na festivalskoj konferenciji za novinare Azanavisijus je rekao da od srpskih autora zna za rad Emira Kusturice, koji je „sjajan talenat, napravio je neke predivne filmove“.

Azanavisijus je dodao da će biti srećan da otkrije neke srpske reditelje, dok je

ocenio da je „Palić savršeno mesto za festival“, a juče je u Beogradu posetio Jugoslovensku kinoteku gde mu je bilo – lepo.

„Možete biti ponosni. Zgrada je sjajna, čuva se uspomena na kinematografiju i zbirka je zapanjujuća. Uvek su dobre vesti kad vidim kako ljudi brinu o filmu“, rekao je Azanavisijus.

Reditelj je rekao da radi na animiranom filmu koji se dešava tokom Drugog svetskog rata i govori „o kampovima i deportacijama“.

„Nije za decu, ali je predivna priča o ljubavi i solidarnosti, o ljudima koji spašavaju ljude“, naveo je reditelj.

Azanavisijus se prisetio da je sa 15, 16 godina sanjao da postzane reditelj, ali da je smatrao da je to nemoguće i samo fantazija, dok nije otkrio filmove Žana Lika Godara, koji su nosili u sebi osećaj slobode, posebno „Do poslednjeg daha“ (1960).

Upitan da li će kao Godar snimati filmove do pozne starosti, Azanavisijus je rekao da za njega rad na filmu mora biti zadovoljstvo.

„To je mnogo posla i energije i stvarno se moraš posvetiti. To je divan posao, ali nije lak. U nekom trenutku ako ne budem imao potrebe da radim film, možda ću imati druga posla“, naveo je Azanavisijus.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.