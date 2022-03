BAFTA: „Moć psa“ najbolji film, Vil Smit najbolji glumac

LONDON – Nagradu Britanske akademije za film i televiziju BAFTA za najbolji film dobio je film „Moć psa“ (The Power of the Dog), koji je režirala Džejn Kempion.

Kempion je dobila nagradu za najboljeg režisera za ovu vester psihološku dramu, u kojoj glavnu ulogu ima benedikt Kamberbač.

Nagrada za najbolju glumicu pripala je Džoani Skalan za ulogu u filmu „After love“, a za najboljeg glumca nagrađen je Vil Smit za ulogu u filmu „Kralj Ričard“ (King Rićard).

Epsko naučno-fantastični film „Dina“ dobio je pet nagrada.

Nominovani su mogli da prisustvuju dodeli nagrada, koja je prošle godine održana mahom u virtuelnom formatu zbog pandemije korona virusa.

Ovogodišnju ceremoniju je međutim zasenio rat u Urkajini, a nekoliko prisutnih je izrazilo solidarnost sa Ukrajincima koji se bore protiv, kako prenosi AP, ruske invazije.

(Tanjug)

