Bajić: LIFFE insistira na dobrom filmu

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je reditelj Darko Bajić koji je govorio kao direktor o predstojećem Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije (LIFFE), koji će biti održan od 15. do 20. septembra.

Bajić je rekao da je suština festivala „takmičenje različitosti“ i pozitivne konkurencije „koja stvara nova i još bolja kulturna dela“.

Prema njegovim rečima, među najvažnijim događajima LIFFE-a biće premijera filma reditelja Nenada Pavlović „Trag divljači“, koji je inspirisan romanom njegovog oca čuvenog reditelja Živojina Žike Pavlovića (1933-1998).

„Time smo zatvorili jedan krug i izuzetno smo sretni što posle 15 godina imamo jedan debitantski film koji otvara festival“, naglasio je Bajić.

U okviru LIFFE-a biće održan poseban sastanak organizacija za poštovanje autorskih prava iz čitavog regiona, a Bajić je dodao da je želja da Leskovac bude centar priče o ujedinjavanju svih organizacija i razmene iskustava.

„Hoćemo da napravimo konfederaciju svih organizacija da bi lakše dolazili do autorskih prava i naplate. Da se omogići autorima da budu samostalni, da prave filmove kakve hoće slobodno i dođu do one vrste nezavisnosti koja je bitna za autora. Zato je bitno filmove na pravi način promovisati i zaštiti sva autorska prava reditelja“, rekao je Bajić.

Prema njegovim rečima, kad god je u svetu pričao koliko malo koštaju filmovi u regionu, poput njegovog „Crnog bombardera“, s druge strane nisu mogli da veruju.

„Nije u tome suština, ni u podeli na bioskopski i autorski film. Suština je dobar film jednog autora. Dobar film se pamti. Na tome insistiramo – na dobrom filmu. Zato nam je svake godine novi reditelj selektor. Ove godine je Ognjen Sviličić“, rekao je Bajić.

Filmski radnici regiona nikad nisu prestajali da sarađuju, a Bajić je rekao da će posetioci LIFFE-a videti „koprodukciju dobrog umetničkog duha, sjajnih glumaca iz različitih prostora i neke dobre priče koje nas na pravi način zagrevaju“.

Prema njegovim rečima, na LIFFE- nas očekuju „dobri, provokativni, zanimljivi i najbolji fimovi u regionu“.

Bajić je ocenio da je digitalna revolucija tehnički svojom brzinom „zanemarila razmišljanje, filozofsku misao“.

„Imate montažu kada kompjuter brže izmonitra vi. A brzina stvara ogromno đubre. Nemojte biti u zabludi da će to neko raščistiti za vas. To će neko za sto godina baciti zato što vi niste izvojili ono što je dobro“, istakao je Bajić.

(Tanjug)

