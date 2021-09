Bajić: Premijera filma „Heroji Halijarda“ na proleće 2023.

PRANJANI – Režiser Radoš Bajić najavio je da će premijera filma koji već dve godine snima o misiji Halijard, najvećoj operaciji spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu, biti na proleće 2023. godine

Bajić je tokom obeležavanja 77. godišnjice spasilačke misije u Pranjanima rekao da je projekat spreman tri, a film se snima dve godine.

„Na proleće 2023. imaćemo svečanu premijeru, ja se nadam ovde, a onda dalje. Danas je veliki dan, pogotovu posle amnezije koja je vladala u srpskom društvu 70 godina, gde je bilo zabranjeno pominjati ovaj čin herojstva i plemenitosti srpskog naroda“, rekao je Bajić.

Pored igranog filma „Heroji Halijarda“, u pripremi je i tv serija „Vazdušni most“ sa istom temom, a kako ističe Bajić, reč je o projektu na kome će biti angažovani i strani glumci.

„Radimo film „Heroji Halijarda“ i tv seriju Vazdušni most, to je preko 120 glumaca, od čega imamo oko 40 američkih i engleskih glumaca. To je svakako jedan veliki projekat“, kazao je Bajić i dodao da ovaj projekat pripada srpskoj kulturi, srpskoj istoriji i svemu onome čime srpski narod treba da se ponosi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.