Barak Obama objavio svoju muzičku plejlistu

VAŠINGTON – Bivši predsednik SAD Barak Obama objavio je na svom instagam nalogu svoju ovogodišnju listu pesama koje rado sluša, čime je nastavio šestogodišnju tradiciju.

Obama je u svojoj objavi istakao da mu deljenje plejliste pričinjava veliko zadovoljstvo.

Njegova „letnja lista za 2022.“ sastoji se od mešavine starih i novih pesama različitih muzičkih žanrova.

Tako da se na listi nalazi „Break My Soul“ koja će se naći na predstojećem studijskom albumu Bijonse „Renaišance“, ali i pesma „Let’s Go Crazy“ legendarnog muzičara Prinsa, sa njegovog prvog albuma iz 1984. godine „Purple Rain“.

Obamin izbor uključuhe i pesmu „Angelica“ britanskog indi rok dua „Wet Leg“, koja se nalazi na njeihovom ovogodišnjem albumu.

I numera „Die Hard“ sa albuma „Mr Morale & the Big Steppers“ jednog od najvećih svetskih repera Kendrika Lamara našla se na listi, a tu je i „Magic“ Vinsa Stejplsa.

Pored aktuelnih pesama, na listi su se našla i klasična izdanja poput „Save Me“ Arete Frenklin, „Dancing in the Dark“ Brusa Springstina, kao i „Do I Move You“ kraljice bluza Nine Simon.

Kao predstavnike pop muzike bivši američki predsnik uvrstio je na listu i pesmu „Too good“ Drejka i Rijane.

(Tanjug)

