Bećković: Handke naš sabrat, smatramo ga srpskim pesnikom

NOVI SAD – U Matici srpskoj je danas obeležen Svetski dan poezije svečanim programom „Peter Handke među srpskim pesnicima“ posvećenim austrijskom nobelovcu, koji je i počasni clan Matice.

„Handke je naš sabrat i mi ga smatramo srpskim pesnikom, a on je to postao u najtežim vremenima za srpski narod kada se to malo ko usudio“, rekao je jedan od učesnika programa, akademik Matija Bećković.

Handke je, prema njegovim rečima, sebe najviše ovenčao svojim putovanjima po Kosovu, po Velikoj Hoči.

„Kazao je da je srpski narod na Kosovu najusamljeniji narod u Evropi“, dodao je Bećković.

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić rekao je da je poezija danas ugrožena kao i ranije, jer je manje čitana od drugih žanrova, ali da je zato njen efekat intenzivniji.

„Ko otkrije poeziju, taj više ne može da izmakne njenoj magiji. Mi smo ovde u Matici svojevremeno krenuli upravo tražeći najstabilnije pesničke veličine, sa Matijom Bećkovićem i počeli sistematično da obeležavamo taj dan. Prvi je program bio posvećen Matiji, a evo ove godine Peteru Hadkeu“, rekao je Stanić.

Handke je, kako kaže Stanić, žanrovski mnogo manje realizovan u poeziji, ali je njegovo celokupno izražavanje apsolutno pesničko.

„Nama je Handke značajan i zobg toga što je došao do istine koja se tiče i nas i našeg opstanka“, istakao je Stanić.

Svoju pesmu posvećenu austrijskom nobelovcu pročitao je i Đorđo Sladoje, naš pesnik koji je, kaže, Handkea upoznao na Međunarodnom proza festu.

„Najvažnije je za nas da je u strašnim i ključnim trenucima stao na stranu srpskog naroda i za to platio visoku cenu, možda veću od naših intelektualaca koji su to posmatrali ravnodušno“, rekao je Sladoje.

Kada sam pisao pesmu razmišljao sam kako bih mogao malo da mu se odužim i zamislio sam ga kao našeg zatočnika koji ide na megdan umesto iznemoglog oca, ispričao je Sladoje i opisao Handkea kao „našeg zatočnika koji nas predstavlja i brani“.

U programu su učestvovali i Radomir Andrić, Veroljub Vukašinović, Ivan Negrišorac, Blagoje Baković i Miroslav Aleksić. Program je vodila i čitala stihove Isidora Popović.

(Tanjug)

