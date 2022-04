Bend Ded ken dens nastupiće 12. maja u beogradskoj Štark areni

Koncert koji su održali u rasprodatom Sava Centru 2019. godine kritičari su ocenili kao istorijski, a Brendan Peri poručuje da se ove godine vraćaju fanovima i prave nešto posebno.

„Mislim da će ovaj nastup biti veoma emotivan zato što je prošlo dve i po godine i otkazali smo tri turneje. Dosta smo novca izgubili pokušavajući da održimo te turneje, a onda došli ni do čega. No, biće emotivno iz mnogo razloga. Moramo da pamtimo milione ljudi koji su preminuli. Iako nemam rođake koji su ozbiljno oboleli ili preminuli, neki ljudi koji dolaze na nastup ostali su bez svojih voljenih osoba. Biće emotivno, a imamo muziku koja će na neki način to da reflektuje – taj momenat tišine. Proteklih godina sam se suočio sa verovanjem da ćemo jednog dana ponovo da sviramo, tako da sam većinu vremena proveo radeći na live setovima, pravio aranžmane što je bolje moguće i tehnički i produkciono.” iskren je Brendan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.