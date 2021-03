Beogradska filharmonija svira serenade od 1. do 3. aprila

BEOGRAD – Beogradska filharmonija održava koncerte od 1. do 3. aprila, pod palicom stalnog gostujećeg dirigenta Danijela Rajskina u filharmonijskoj Sali, a repertoar sačinjavaju serenade Antonjina Dvoržaka i Riharda Štrausa, kao i svita Leopolda Janačeka, saopštili su iz BF.

Romantična atmosfera, inspirisana ljubavnim dozivanjima u stilu Romea i Julije, obeležiće sve tri koncertne večeri.

Beogradska filharmonija izvodi dela međusobno povezanih autora tako što je Dvoržakovo stvaralaštvo značajno inspirisalo Janačeka i Štrausa.

Publika će imati priliku da čuje Štrausovu Serenadu za duvače, Janačekovu Svitu za gudače i Dvoržakovu Serenadu za duvače, violončelo i kontrabas.

„Unapred se radujem aplauzu filharmonijske publike. To me u poslednje vreme dovodi gotovo do suza, jer uglavnom dirigujem u praznim salama pred kamerama i mikrofonima. Iako malo ljudi može da prisustvuje koncertima, Beogradska filharmonija zajedno samnom, pruža im muzički zagraljaj“, poručio je Dirigent Rajskin pred seriju koncerata Beogradske filharmonije.

Rajskin naglašava da muzičke kuće u svetu pokušavaju da održe vezu sa publikom uprkos izazovima koje nameće obavezna distanca.

„Bojimo se dodira i blizine što nije u našoj suštini jer smo socijalna bića. Međutim, muzika je uvek bila tu da sagradi mostove tamo gde je sve naizgled srušeno i izgubljeno. Njena neverovatna snaga čini da u srcima i mislima budemo blizu jedni drugih, a dela koja izvodimo doprinose ostvarivanju te blizine“, rekao je Rajskin.

Već naredne nedelje, Beogradska filharmonija sprema koncerte sa šefom-dirigentom Gabrijelom Felcom, a publiku očekuje novi repertoar uz kompozicije Mocarta i Korngolda.

(Tanjug)

