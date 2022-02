Beti Đorđevic porucila publici: Pocnimo ljubav ispocetka

BEOGRAD – Čuvena džez pevačica Beti Đorđević proslavila je večeras jubilej – 50 godina karijere u Velikoj sali Kombank Dvorane sa specijalnim gostima koji su obogatili muzički program – džez muzičar Jovan Maljoković i umetnički ansambl “Stanislav Binički”.

Koncert je održan pod sloganom „Neka srce kuca jače“, kao jedan od Betinih najvećih hitova iz 1975. godine, a danas je muzičarka ujedno proslavila i svoj 76. rođendan, što je svečano obeleženo darovima i ružama na pozornici.

Numerom „Mona Lisa“ legende američkog džeza Nat King Kola započela je Beti svoj solo koncert, u punom sjaju, kao da je tek na samom početku karijere.

„Godinama sam sanjala ovaj trenutak, da imam koncert na ovoj pozornici, a onda sam prestala da maštam, misleči da nema šanse da se to desi. Ali, eto, ostvarilo se nakon svega. Sanjam svoj san na javi zajedno sa vama“, nadahnuto je izjavila Beti Đorđević i zapevala klasik od Bili Holidej „All of Me“ (1941).

Repertoar je bio bogat sa raznim džez standardima kao „Love me or Leave Me“ (1928), poznati po izvođenju muzičarke Nine Simon, a pevali su i Bing Krozbi, Semi Dejvis Džunior, čak je bio i americki film 1955. godine istog naziva, gde su igrali Doris Dej i Džejms Kegni.

Veliki svetski hitovi su se nizali veoma vešto u Betinoj interpretaciji – „Fly me to the Moon“ Frenka Sinatre (1954), „Historia de un amour“ (1956), poznato po vokalima Luz Kasal ili Hulija Iglesiasa (bio snimljen meksički film tog imena sa tom pesmom), „Quisaz“ (1947) Osvalda Faresa, kubanskog autora, koju su pevali mnogi (Bing Krozbi, Doris Dej, Net King Kol, duet Andrea Bočeli i Dženifer Lopez, sastav „Il Divo“).

Pop pesmu „My Heart Belongs to Dađy“ (1938) američkog kompozitora Kola Portera, Beti je sa posebnim uživanjem dočarala, povremeno menjajući tekst gde pominje svoje ime umesto reči „dađy“.

Nastaje pauza za Beti, da se odmori i presvuče u novu, crvenu haljinu.

Ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ kao gost izvodio je instrumentalne verzije nekoliko klasika, gde spadaju i ABBA hitovi „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes it All“, ili domači šlager „Devojko mala“.

Onda zvezda noći je stigla na scenu i zapevala svoju hit pesmu „Kraj moje tuge“ iz davne 1974. godine.

Balada „Kaži zašto me ostavi“ bila je na redu, a Beti je setno podsetila da je numeru komponovao nedavno (2020) preminuli Vojkan Borisavljević.

Omaž velikom umetniku bio je i u vidu njegovog dela „Ime mi je Ljubav“, koju je Beti maestralno dočarala.

Dramski umetnik Vico Dardić je došao kao gost umesto najavljene glumice Tanje Bošković i nadahnuto recitovao srpsku poeziju u pratnji klavira, pre svega Desanku Maksimović.

Nastaje proslava, čestitanje Betinog rođendana, kao veoma emotivnog trenutka koji se razlio u njen hit „Zbog poljubaca tvojih“ (1974) sa festivala u Opatiji.

Pesme su se nizale kao na pokretnoj traci – „Hvala ti za ruže“, a onda i „O mladosti“ Arsena Dedića, koju su snimili kao novu džez obradu, vrlo impresivno.

„Veoma sam počastvovan što sam večeras ovde sa Beti i čestitam joj rođendan“, rekao je novi gost Jovan Maljoković, džez muzičar, umetnik na saksofonu, i izveli su noviju zajedničku numeru „Jedan pogled“ (2020).

Pesma „Živiš u oblacima, dragi“, kao adaptacija hita „Živiš u oblacima, mala“ koja je proslavila Zdravka Čolića, sledeća je na set listi oduševila publiku, kao i balada „Somborske ruže“.

„Slogan koncerta je „Neka srce kuca jače“ eto prilike da se sa ovom pesmom oprostim od vas“, rekla je Beti, ali svima je bilo jasno da ne može tu biti kraj dvočasovnog koncerta.

Bis je usledio sa njenim najvećim hitom „Počnimo ljubav ispočetka“, na šta je Beti odmah rekla „ovo pevamo svi zajedno“ .

Beti Đorđević, zvezda festivala “Beogradsko proleće” od pre nekoliko decenija, rešila je da publici pokloni specijalnu set listu koja na najbolji način predstavlja njenu plodnu karijeru dugu pet decenija.

Koncert je zapravo uvod u obnovljeni festival “Beogradsko proleće” planiran za 29. april upravo u Kombank Dvorani.

(Tanjug)

