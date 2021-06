Bili Ajliš se izvinila nakon optužbi za rasizam

LONDON – Pop zvezda Bili Ajliš izvinila se nakon što su se pojavili video zapisi na kojima pevačica izgovara rasno uvredljive psovke i ruga se akcentima. U izjavi objavljenoj na njenom Instagram profilu, višestruka dobitnica Gremija, rekla je da je zaprepašćena sopstvenim ponašanjem na videu na kom ima 13 ili 14 godina, piše Rojters.

Pevačica koja sada ima 19 godina, napisala je da je zgrožena i posramljena svojim ponašanjem i da će se truditi da nikada više ne izgovori tako nešto. „U ovoj pesmi sa videa je prvi put da sam čula tu reč, jer niko u mojoj porodici do tada nikada to nije rekao. Bez obzira na moje neznanje i godine u to vreme, ništa ne opravdava činjenicu da je uvredljiva. Zbog toga mi je žao.“, rekla je pevačica.

