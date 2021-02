Biljana Ćirić osvojila značajnu kinesku nagradu

BEOGRAD- Kustoskinja Biljana Ćirić iz Beograda dobitnica je nagrade za publikacije na 14. dodeli nagrada AAC (Award of art Ćina), za knjigu „From a History of Exhibitions towards a Future of Exhibition-Making Practices in Ćina and Southeast Asia”.

Award of Art Ćina je najznačajnija kineska nagrada na polju savremenih umetnosti, koju je 2006. godine ustanovio kolektiv „Artron Art Group“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.