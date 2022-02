Blufank zvezda, Kezaja Džons, se vraća u Beograd

BEOGRAD – Četiri godine nakon poslednjeg rasprodatog nastupa u Srbiji, nigerijska zvezda, Kezaja Džons (Keziah Jones), koji je svetsku slavu stekao hitovima „Rhythm Is Love“, „Where is Life“ i „Million Miles From Home“, vraća se u Beograd, gde će u svom omiljenom prestoničkom klubu, BitefArtCafeu, nastupiti 10. i 11. marta, najavili su organizatori.

Ovaj muzički revolucionar ne skriva uzore koje je pronašao u Džimi Hendriksu, Majls Dejvisu i Feli Kutiju, a svojom neobičnom tehnikom sviranja i mešanjem sirovog bluza i oštrog funka, stvorio je žanr koji sam naziva „blufank“.

Nigerijsko i evropsko nasleđe koristi kao muzički okvir u kojem rado istražuje sve aspekte koji nas spajaju, po kojima se razlikujemo i prema kojima se izražavamo i to prenosi u sopstvene pesme.

Ono što je specifično za Kezaju je da koliko god puta ga uživo slušali, nikada nećete prisustvovati istom koncertu.

Zato se na njegove nastupe ide iznova.

„Gitaru sviram kao udaraljke. To je bluz. To je fank. Ritmično. Afro.“ kaže Kezaja.

Prodaja ulaznica putem prodajnog servisa tickets.rs na prodajnim mestima i online.

Koncert organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF) u okviru muzičkog serijala Musicology Sešions.

Ulaznice koje su kupljene za prošlogodišnji koncert Kezaje Džonsa (23. septembar 2021) a koji nije održan, važiće za njegov koncertni nastup 10. marta 2022. godine.

(Tanjug)

