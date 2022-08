Bocan-Harčenko otvorio izložbu „Najlepša zemlja“

BEOGRAD – Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko otvorio je večeras na Kalemegdanu izložbu umetničkih fotografija „Najlepša zemlja“, koju je organizovao Centar Ruskog geografskog društva (RGD) u Srbiji, a uz podršku NIS-a.

Izloženi su finalisti i pobedničke fotografije na godišnjem Sveruskom foto-konkursu RGD „Najlepša zemlja“ koji je posvećen očuvanju izvorne prirode Rusije i negovanju brižljivog odnosa preme životnoj sredini kroz umetnost fotografije.

Jedini uslov je da su fotografije napravljene u Rusiji, a od 2015. kada je počeo konkurs stiglo je više od pola miliona fotografija, koje je napravilo više desetina hiljada fotografa iz Rusije i inostranstva i koje prikazuju lepotu zemlje od Kurilskih ostrva na istoku do Kurske prevlake na zapadu, od Zemlje Franca Jozefa na severu do planina Dagestana na jugu Rusije.

Sa svojih 12 mora, 11 časovnih zona, 10 prirodnih zona Rusija predstavlja neiscrpnu inspiraciju za fotografe i bez njenih prepoznatljivih fenomena kao što su Bajkalsko jezero, kanjon reke Sulak, Ključevskaje Sopke i Urala.

Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da je ta izložba, kao i svaka aktivnost RGD, izraz ljubavi Rusije prema Srbiji i Srbije prema Rusiji.

„Sada je nemoguće zamisliti da je takva izložba moguća u bilo kom mestu u Evropi, osim u Srbiji, zato što Srbija odlučno odbacuje sve što želi da joj nametne kolektivni Zapad, kulturu odricanja svega ruskog, uključujući i samu lepotu zemlju. Ta lepota traži našu odgovornost i spremnost da branimo našu zemlju i lepotu naše zemlje“, poručio je ruski ambasador.

On je istakao da RGD daje dosta značajan i opipljiv doprinos razvoju saradnje Rusije i Srbije u svim oblastima, kao i da je to jedno od jedinstvenih udruženja u Rusiji, jer obuhvata sve što je moguće: nauku, istraživanje, obrazovanje, kulturu.

Zastupnik RGD u Srbiji Miroljub Milinčić istakao je da je filijala u Srbiji osnovana pre osam godina najstarija i najaktivnija inostrana filijala i da je u njoj realizovana pripremna faza nekih od najznačajnijih projekata RGD poput čuvenog „Projekta 10.110 kilometara neverovatne Rusije“.

„Ovo nam je 70. izložba na prostoru Srbije, BiH i Crne Gore. Posvećujemo je 18. avgustu, danu kada je 1845. osnovano RGD“, kazao je Milinčić.

Zamenik generalnog direktora NIS Vadim Smirnov rekao je da je pogledao izložbu i da je od svih mesta koja su prikazana, za svojih 58 godina života, bio samo na tri.

„To je velika sramota, ali i pokazuje koliko je to velika zemlja i kolike su lepote u njoj. Već 20 živim u Srbiji i ako bi neko poželeo da otvori izložbu ‘Srbija najlepša zemlja na svetu’, mi bismo to podržali, jer je i to istina“, poručio je Smirnov.

Predsednik Saveta RGD Dušan Bajatović rekao je da je izložba prikaz ruske kulture, lepote i pomalo ruske prirode i tradicije u slobodnoj Srbiji.

„A za slobodnu Srbiju veliku zaslugu ima i Rusija, bilo da je ona carska, komunistička ili savremena Putinova Rusija. To je Rusija na putu slobode, kao što i Srbija treba da bude na putu slobode i da pobede sve tradicionalne vrednosti“, rekao je Bajatović.

(Tanjug)

