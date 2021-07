Bogdan: „Močvara“ u drugoj sezoni ide dublje u likove

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac Goran Bogdan koji je govorio o razvoju njegovog lika inspektora Nikole Krsmanovića u predstojećoj drugoj sezoni serije „Močvara“, radu na ozbiljnim i komičnim ulogama, kao i o planovima u skorijoj budućnosti.

Serija „Močvara“ reditelja Olega Novkovića i scenaristkinje Milene Marković, u drugoj sezoni će, prema rečima Bogdana, biti „supersprega melodrame i pravog noar krimića“.

„Za razliku od prve sezone, koja je bila dosta mračna, baš je bila prava močvara, više mi se sviđa u drugoj sezoni što idemo u suprotnom smjeru. Mjesto je Senta, Vojvodina, spržena ravnica, ljeto, vrućina, znoj… dijametralno suprotno od prve sezone“, rekao je Bogdan.

Prema njegovim rečima, u nastavku serije, čije je snimanje trenutno u toku, zločin nije toliko brutalan kao u prvoj sezoni, a radnja ide „dublje u likove“.

„Lik Krsmanovića je prvoj sezoni dosta rastrzan i mračan, bori se sa svojim demonima iz prošlost… U ovoj sezoni on dođe do zida. Sve priče mu se zatvore, samo je pitanje da li će otići skroz, nestati, umrijeti ili će naći neku novi snagu“, naveo je Bogdan.

Glumac poznat po dramskim ulogama, mračnim likovima kakve je ostvario u filmu „Otac“ (2020) i serijama „Senke na Balkanu“ (2019-2020), „Močvara“ (2020) ili treća sezona „Farga“ (2017), podseća da je na početku bavljenja glumom uglavnom dobijao uloge u komedijama kakve su „Sonja i bik“ (2012) i „Svećenikova đeca“ (2013).

„Prepao sam se od toga da će me to nekako obilježiti, da ću ostati u tim komičnim likovima. Prepao sam se pa sam birao ‘što teže to bolje’. Sada sam se opet zaželio nečega komičnijeg, malo romantičnijeg“, priznao je Bogdan.

Glumac nominovan za Evropsku filmsku nagradu za ulogu u filmu „Otac“, o planovima za međunarodnu karijeru kaže da se „nešto krčka“ i nada se da će se, nakon što je pandemija u poslednjih godinu i po poremetila svima mnoge planove, „od zime početi nešto realizirati“.

(Tanjug)

