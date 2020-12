Bogorodica kao modna ikona: Vođenje kroz Gotjeovu izložbu

BEOGRAD – Za poslednji vikend u decembru i u ovoj godini, Muzej savremene umetnosti organizuje još jedno stručno vođenje kroz izložbu „Ljubav je ljubav: Radost venčanja za sve Žan Pol Gotje“, kao i radionicu namenjenu deci, koje su naišle na izuzetno interesovanje, saopštili su iz MSUB.

Tema trećeg stručnog vođenja istoričara mode Stefana Šarića, koje će biti održano ovog vikenda (26. i 27. decembar) u 12:00 sati, je „Bogorodica kao modna ikona: Religija u modnom dizajnu Žan-Pol Gotjea“.

Karte za ovaj termin se mogu kupiti isključivo onlajn putem preko sajta servisa Ticket.rs.

Muzej savremene umetnosti Beograd poštuje sve epidemiološke mere, i posete su u malim i strogo kontrolisanim grupama, budući da se ulaznice prodaju u vremenskim slotovima.

„Uprkos činjenici da je kroz istoriju religija modu često sankcionisala te na izvestan način i diktirala, ona je neretko modi služila i kao inspiracija. Dizajneri katoličke provenijencije poput Kristobala Balensijage, Donatele Veraće, Dolćea i Gabane, modne kuće Prada te Gotjea lično su kroz svoje modne izraze omazirali ali i kritikovali hrišćanstvo, odnosno katolicizam. Tako se ikonografija katolicizma, oličena pre svega u figuri Bogorodice to jest device Marije našla kao centralna tema Gojteove kolekcije za proleće 2007. godine pod nazivom Madone. Upravo je jedna kreacija iz kolekcije Madone i to ona kojom je revija otvorena uvrštena i u postavku Muzeja savremene umetnosti“, ističe Stefan Šarić.

Najmlađe posetioce u subotu, 26. decembra u Muzeju savremene umetnosti očekuje radionica čija tema će biti – „Izrada aksesoara i maski za glavu“.

Natalija Dabić, muzejski edukator i likovni pedagog, realizuje i vodi ove radionice, namenjene deci uzrasta od 4 do 12 godina, a polaznici će, uz sve propisane mere , imati priliku da osim kreativnog izražavanja saznaju razne zanimljivosti vezane za rad i dela umetnika Žana Pola Gotjea.

„Inspiraciju za temu radionice nalazimo u određenim elementima Gotjeovih kostima kao što je perjanica kanadskih domorodaca koja je deo ove postavke. Kako elementi nezapadnih kultura utiču na stvaralaštvo ovog kreatora i od kojih je sve naroda, plemena i ličnosti crpeo inspiraciju. Polaznici radionice će kreirati i izraditi svoj aksesoar, ukras, krunu ili instalaciju u vidu maske za glavu“ kaže Natalija.

Radionice se održavaju subotom u dva termina: 13:00 – 14:30 i 15:00 – 16:30 u prostoru MSUB, a materijal koji je potreban za rad je obezbeđen. Svi zainteresovani roditelji mogu prijaviti svoje dete na radionicu putem email-a: dk@msub.org.rs . ž

U prijavi je potrebno napisati termin dolaska, ime i prezime deteta, godine, ime jednog roditelja i kontakt telefon.

Izložba Ljubav je ljubav: radost venčanja za sve Žan Pol Gotje traje do 14. februara 2021. Beogradska publika je do tada u prilici da vidi 38 venčanica visoke mode, koje je poznati francuski umetnik kreirao u periodu od 1990. do 2000. godine.

Značajni deo organizovanja ove izložbe je i saradnja privatnog privrednog i kulturnog sektora, budući da je projekat gotovo u potpunosti realizovan uz pomoć brojnih sponzora.

Kompanija Galenika a.d. Beograd kao premijum sponzor se sa velikim zadovoljstvom uključila u podršku projekta.

(Tanjug)

