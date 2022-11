Boris Novković održao koncert u Mts Dvorani

BEOGRAD – Pop muzičar iz Hrvatske Boris Novković održao je večeras na sceni Mts Dvorane u Beogradu samostalan koncert od dva i po sata pred velikim brojem publike.

Posle nekoliko godina pauze, pevač se večeras našao ponovo pred beogradskim auditorijumom i time obeležio jubilej 35 godina od izlaska čuvenog prvog studijskog albuma „Kuda idu izgubljene đevojke“.

Na samom početku koncerta desio se mali peh tehničke prirode, jer se Novković nije čuo na startu prve pesme „Gori ulica“, mikrofon mu izgleda nije dobro radio.

Onda je od binskog tehničara ubrzo dobio ispravan mikrofon što je muzičar iskoristio za šalu, jer je na sceni ostao da drži oba dok je pevao.

„Dobro veče, Beograde. Koliko li je prošlo? Ima već 100 godina od kako se nismo videli. Videli ste mali problem sa mikrofonom, i evo sad sam dobio novi. Zapravo, svi ovde na sceni bend „Noćna straža“ i ja imamo tremu, tako da smo možda napravili foru da mi kao ne radi mikrofon, da razbijemo led. I onda kao imam dva komada mikrofona“, rekao je umetnik.

Povratak na scenu dočekan je glasnim aplauzom i Novković sa novom postavom „Noćne straže“ izveo je numere „Branim se“ i čuvenu baladu „Prodala me ti“.

Boris Novković pažljivo je birao pesme ove noći na koncertu koje je stvarao tokom karijere duge skoro četiri decenije na mnogim albumima: „Kuda idu izgubljene devojke“ (1986),“Jači od sudbine“ (1987), „Dok svira radio“ (1988), „Obojeni snovi“ (1989), „100x“ (1991), „Struji struja“ (1993), „U dobru i u zlu“ (1995), „Sve gubi sjaj bez ljubavi“ (1997), „Branim se“ (1999), „Direkt“ (2000), „Ko je kriv“ (2002), „Ostvareni san“ (2004), „Zapisan u tebi“ (2008), „Via ljubav“ (2011), „Još sam uvijek tvoj“ (2014).

Nastavio je muzičar u ritmu svoje kolekcije pop hitova na kojima je često svirao i gitaru – „Ljuljaj se u ritmu“, posebno duh francuske romantike – „Eloise“, da bi uskoro bio nadahnut sa saznanjem „Ti si tu“, ili „Ne kuni se“ i sa odlaganjem agonije „Plakat cu sutra“.

„Naredna pesma govori o svima nama danas. Eto večeras smo tu, uživamo zajedno, idemo polako kap po kap, a onda će biti i slap po slap“, najavio je Novković poetično numeru „U dobru i zlu“.

Onda je stvorio čitavu igranku sa velikim hitom sa kojom je osvajao i bivšu Jugoslaviju – „Mi smo jačci i od sudbine“, i publika oba pola je plesala, mada su žene svakako dominirale.

„Bio sam tužan na početku karijere, jer su me slušale samo devojke, i tako su i one uglavnom dolazile na koncerte. Ali, to se na sreću vremenom izmenilo, evo i večeras ima vas, muški, drago mi je“, bio je zadovoljan hrvatski kantautor i ubrzo je kratko prošetao kroz hitove Elvisa Prislija i prešao na grupu „Bitlsi“ i kultnu kompoziciju „Get back“ (1970)

Novković je počeo karijeru 1986. godine kada je sa svojom pop rok grupom „Noćna Straža“ snimio album „Kuda idu izgubljene devojke (Tamara)“, a istoimeni singl mu je doneo neverovatan uspeh na prostoru bivše Jugoslavije.

Onda je na set listi došao red na pesmu „Moskva“ koju mu je napisao muzičar Dusan Bačić iz Srbije, koga je Boris pohvalio.

Bogata lista od skoro 30 pesama uključila je naslove sa ispovestima „Da te nisam ljubio“, „Više ništa nije kao prije“, ili priznanje „Ne vjerujem tvojim usnama“, „Struji struja“, „Šta je sa princezom moje vrele mladosti“.

„Divno je bilo veče, hvala Beograde. U početku je bilo malo poteškoća, ali hajde da to zaboravimo, posle je sve bilo samo lepo. Hvala vam za ljubav večeras“, lagano se opraštao Novković od publike Beograda.

Svakako ne može bez „nuklearnog“ hita „Tamara – Kuda idu izgubljene đevojke“.

Bis se ubrzo odigrao, i onda je usledio još veći hit koji je predstavljao vrhunac večeri – „Dok svira radio“ i cela Mts Dvorana se rasplesala i raspevala.

Obrada čuvenog hita „My Sharona“ (1979) američkog rok benda „The Knack“ Novković je umešno snimio kao pevljivu rok stvar „Mašta moja“ kao pretposlednju večeras.

„Sećamo se divnih umetnika kakav je bio Kemal Monteno. Mnogi divni ljudi su nas na žalost napustili u poslednje vreme. Moramo da idemo dalje, a pesme nam ostaju“, rekao je Novkovića najavljujući hit duet „Daleko“ koji je pevao sa Kemalom Montenom.

Time je završen pop koncert od gotovo dva i po sata (140 minuta).

Boris Novković jedan je od najuspešnijih i najpopularnijih regionalnih kantautora, čiji su albumi prodavani u zlatnim i platinastim tiražima.

Uvek je učestvovao na značajnim pop festivalima u Zagrebu, Splitu, Opatiji – “Dora”, gde se ubrajaju i Hrvatski radijski festival, Arena fest – Pula, CMC fest – Vodice.

(Tanjug)

