Božić: Ima nečeg životinjskog u postupcima likova Klana

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumica Milena Božić koja je govorila o svojoj ulozi u seriji „Klan“.

Božić je rekla da je svoj lik Juce u „Klanu“ gradila u kontekstu vremena u kome živimo i narativa patrijahalnog ustrojstva, tražeći

uzore u okruzenju i ženama koje imamo prilike da upoznajemo.

„Specifičnost lika u drugoj sezoni je njena pojavnost. Mislim pre svega na pitanje moći i želje za lagodnim životom, koji je uspostavljen ne ličnim zalaganjem i trudom. Bez mnogo rada se dobije prosperitet i živi se u luksuzu koji je lažna fasada“, navela je glumica.

Božić je rekla da serija ne afirmiše ideju da treba da se bude žena kriminalca, već „celokupan jezik komunicira na drugačiji način, u čemu pomaže britkost humora“.

Prema njenim rečima, humor je specifičnost „Klana“ i njegovo stilsko određenje.

„Generalno mislim da nijedna vrsta televizijskog programa ne može da vaspitava i regrutuje nekoga. To isključivo zavisi od recipijenta i načina na koji se sadržaj prima. Od vaspitanja svakog pojedinačno“, naglasila je Božić.

U „Klanu“ jeste sadržaj koji može da locira određene probleme koji postoje u društvu godinama unazad, smatra glumica.

„Ovde je meni bilo značajano racionalizovati prirodu njene motivacije, iz čega poseže za mehanizmima i žudi za moći i moćnim muškarcem za koga se vezuje instinktivno“, rekla je Božić.

Upitavši reditelja Bobana Skerlića kako su se Juca i Šok dopali jedno drugom, da li tu ima nešto proracucnato, Božić kaže da je dobila odgovor da su „oni prosto nanjušili“.

„To je meni bila glavna indikacija. Tu ima nečeg sirovog, životinjskog unutar njihovog postupanja. Utisak je da se bore za goli opstanak u poremećenom sistemu vrednosti“, ocenila je Božić.

Upitana kako gleda na hiperprodukciju televizijskog sadržaja, Božić je ocenila da je to „mač sa dve oštrice“ jer uspostavljeni ritam može dovesti do gubljenja određene vrste kvaliteta, al is druge strane „mladi glumac itekako ima mogućnost izbora“.

„Koliko god se čini posla neki ljudi ipak ne rade dovoljno. Ali i dalje moram da verujem da će nekako talenat iznaći svoj put u bilo kakvim okolnostima. Dobra strana hiperprodukcije je da postoji mogućnost izbora“, ocenila je glumica.

Božić je dodala da je ona neko ko treba da se uspostavi profesionalno i da joj je vrlo važno u kom sadržaju uzima učešće i na šta pristaje, pošto su „izbori važni posebno u formativnim godinama“ za glumačku profesiju.

U budućnosti Božić bi volela da u pozorištu igra antičku junakinju, jer smatrada su to „živi ljudi koji imaju herojske načine obračunavanja sa problemima“, dok je na filmu i televiziji otvoren za sve.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.