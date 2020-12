Božićni filmski maraton od 2. do 7. januara u Cineplexx Gale

BEOGRAD – Božićni filmski maraton biće održan od 2. do 7. januara samo u novijem bioskopu prestonice Cineplexx Galerija Belgrade, kada će na repertoaru biti strani igrani i animirani filmovi koji za temu imaju upravo Božić – “Grinč”, “Prošlog Božića” i „Deda Mraz i kompanija“.

Kako navode iz direkcije lanca bioskopa Cineplexx, božićni filmovi su oduvek bili deo praznične tradicije, trenuci kada sa svojim voljenima ljudi uživaju u snežnoj čaroliji i posebnom osećaju bliskosti.

Zato je kreiran mini repertoar zanimljivih filmova prazničnih animiranih i romantičnih avantura, po veoma simboličnoj ceni ulaznice od 250 dinara, a uz svaku kupljenu ulaznicu, Cineplexx poklanja i gratis kartu.

Duhovit i vizuelno atraktivan film „Grinč“ pripoveda univerzalnu priču o prazničnom duhu i nepobedivoj snazi optimizma, o čuvenom anti-junaku koji je jednostavnoi “ukrao” Božić, ali ovde se njegovo srce otapa i sve će se preokrenuti ka dobrom.

Film će biti prikazan u sinhronizovanoj verziji, gde su junacima glasove pozajmili glumci – Milan Tubić, Nebojša Ilić, Mina Lazarević i voditelj Zoran Kesić.

Porodična komedija „Deda Mraz i kompanija“ takođe je na programu za najmlađe, u režiji Alena Šabe, autora popularnog filma „Asteriks i Obeliks: Misija Kleopatra“.

Glasove daju popularni glumci Nikola Kojo i Bojan Perić, kao i pop zvezda Jelena Tomašević, koja je davala glas i velikom animiranom hitu “Mali princ”.

U bioskopu Galerija deca mogu gledati i animiranu avanturu „Vreme je za sankanje“.

Veliki hit “Last Ćristmas” britanske pop grupe “Wham!” poslužio je za naslov romantične božićne komedije „Prošlog Božića“ (Last Ćristmas), a u ovom ostvarenju prisutni su i mnogi hitovi Džordža Majkla, velike pop zvezde.

Glavnu ulogu tumači junakinja serije “Igre prestola” Emilija Klark, uz nju je uvek izvanredna Ema Tompson, ali i domaći glumac Boris Isaković, koji je dobio veoma zapaženu ulogu u tako velikoj produkciji Holivuda!

Muzika Džordža Majkla pored podloge poslužila je i kao inspiracija za stvaranje ovog dela.

Tokom predstojećih praznika u skladu sa novim propisanim merama, radno vreme Cineplexx Galerija Belgrade bioskopa je izmenjeno, tako je na dan dočeka danas otvoren do 16 sati, a od sutra, 1. januara od 15 do 19 časova.

Onda 2., 3., 4. i 5. januara bisokop će raditi od 11 do 19, na Badnji dan vrata su otvorena od 11 do 16, dok za najradosniji hrišćanski praznik Božić, publika može posetiti Galeriju od 15 do 19 časova.

(Tanjug)

