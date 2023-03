Brajan Adams 12. decembra u Beogradu

BEOGRAD -Kanadski pop-rok muzičar Brajan Adamsa dodao je šest srednjeevropskih gradova svojoj turneji „So Happy It Hurts“ među kojima se nalazi 12. decembra Beograd.

Adams je na svom fejsbuku naveo da nakon Štark arene u Beogradu ide 13. decembra u Zagreb, a zatim u Grac, Prag, Bratislavu i Glivice u Poljskoj.

Vlasnik svetskih hitova poput „Summer of 69“, „(Everything I Do) I Do It for You“, „Please Forgive me“ i brojnih drugih na turneji od ovog leta promoviše aktuelni 15. album „So happy It Hurts“ (2022).

Adams je prethodni put nastupio u Areni u Beogradu u novembru 2019. godine.

