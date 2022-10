Brazilska pevačica CéU nastupa 20. novembra u NS

BEOGRAD – Koncert višenagrađivane i svetski priznate brazilske pevačice CéU biće održan 20. novembra u novosadskoj Gradskoj koncertnoj dvorani sa početkom u 20 časova, u okviru programskog luka „Druga? Evropa“ Evropske prestonice kulture.

Brazilska pevačica CéU nastupiće u Novom Sadu u okviru programa posvećenih pioniru elektronske muzike na našim prostorima i u Brazilu – Mitru Subotiću Subi. Upravo je njegov rad uticao na CéU koja dolazi iz Sao Paola, grada u kom je Suba živeo i stvarao muziku, i u kojem se snažno čuva sećanje na njegovo životno delo.

Album pod nazivom CéU pevačica je objavila 2007. godine i bila je nominovana za Gremi u kategoriji svetske muzike. Sa pet izdatih albuma, CéU je bila nominovana osam puta i osvojila je tri Latino Gremija za albume Tropik (2017) i Apka! (2020).

Njena muzika je postala popularna širom sveta, a nastupala je i na najprestižnijim festivalima kao što su Montreal Jaž Festival (Kanada), North Sea Jaž (Holandija), Coaćella (SAD), Roskilde (Danska), Rock in Rio (Brazil) i Lollapalooza (Brazil).

Njeni albumi i emisije redovno se nalaze na World Music listi časopisa i novina širom sveta, kao što su The New York Times, The Guardian, Q Magazine, Mojo Magazine, Sunday Times, O Globo, Folha de S. Paulo.

Programski luk „Druga? Evropa“ predstavlja veliko finale Evropske prestonice kulture koji od 7. oktobra do 27. novembra pokreće pitanja dominantnih vrednosti u evropskoj kulturi i umetnosti i dovodi do otkrivanja drugačijih, alternativnih, marginalizovanih, manjinskih i buntovnih izraza.

(Tanjug)

