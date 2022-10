Brend nju heviz ponovo krajem oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Pioniri londonske asid džez scene Brend nju heviz održaće koncerte 20. i 21. oktobra u klubu „Bitefartkafe“ u okviru nove sezone „Mjuzikolodži sešns serijala“, saopštili su danas organizatori.

Brend nju heviz nastupali su u okviru istog serijala 2019.godine, a bend poznat po hitovima kao što su „Never Stop“, „Dream On Dreamer“ ili „Stay This Way“ poručuje da publika u Srbiji nosi neku vrstu slobode koju nisu videli na drugim mestima.

„Nekome to možda zvuči neverovatno, ali zaista se vidi u načinu na koji reagujete na muziku, kao i to kako uz nju plešete, odnosno način na koji uzvraćate energiju. Način na koji su ljudi plesali na koncertu inspiriše nas da damo više. To je uzajamna stvar“, poručio je bend.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.