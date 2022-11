Bubnjar Kuk: Nema izgleda za okupljanje Seks pistols

LONDON – Bubnjar Pol Kuk izjavio je da ne postoje apsolutno nikakvi izgledi da se ponovo okupi legendarni pank sastav Seks pistols.

Kuk je britanskom muzičkom časopisu NME rekao da ne bi ni želeo ponovo okupljanje, nakon što je prošle godine sa gitaristom Pistolsa Stivom Džonsom tužio na sudu pevača Džona Lajdona, nekada poznatog kao Džoni Roten.

Džons i Kuk su dobili spor protiv Lajdona koji nije želeo da da dozvolu da se muzika benda upotrebi u biografskoj seriji „Pistol“ u režiji Denija Bojla.

Lajdon je tim povodom naveo da su Kuk i Džons „zli“ i da se posle presude našao „u situaciji ozbiljne finansijske propasti“.

„Poslednje mesto gde sam želeo da budem je sud. Bilo je to užasno iskustvo. Draže bi mi bilo da smo to rešili u pabu uz nekoliko piva“, naveo je sada Kuk.

Seks pistols su se pojavili među predvodnicima muzičkog pank pokreta u Engleskoj singlom „Anarćy In The UK“ 1976. a sledeće godine su objavili čuvenu antimonarhističku pesmu „God Save The Queen“, kao i uticajni album „Never Mind the Bollocks“.

Provokativan, u javnosti žestoko napadan bend se nakon kratkog ali burnog postojanja raspao početkom 1978. godine, da bi se okupljali za turneje sredinom devedesetih i u dva navrata početkom dvehiljaditih. Stigli su 2008. i do festivala „Egzit“.

„Ionako mislim da smo prestari da bi pevali ‘Anarćy In The UK’. Ne bi bio dobar osećaj“, priznao je Kuk.

