Četiri modne kreatorke iz Srbije predstavile nove kolekcije u Parizu

BEOGRAD – Četiri modne kreatorke iz Srbije predstavile su svoje nove kolekcije u zvaničnom programu najznačajnijeg svetskog modnog događaja – Paris Fashion Week-a

Prevođeni predsednicom Nacionalne komore za modu Srbije i prvom damom Serbia Fashion Week-a Svetlanom Horvat, u nekadašnjoj rezidenciji španske kraljevske porodice Bourbon, velelepnom prostoru La Galerie Bourbon svoje nove kolekcije prikazali su Suzana Perić, Jelena Malešević, brend Lovely Apple iza koga stoji modni dvojac Jelena Zorić i Milica Tričković, potom Aleksandra Džaković i njena modna linija AKKA.

„Kolekciju koju sam prikazala u Parizu čini 20 modela, koji se razlikuju se od svega u mojoj dosadašnjoj karijeri“, kaže dizajnerka Suzana Perić.

„Ovo je za mene jedan veliki stepenik, kako u kreativnom tako i u produkcijskom smislu, jer je svaki komad priča za sebe! Želela sam da napravim nešto iza čega ću stajati sa velikim ponosom, s obzirom na to da je Paris Fashion Week najveći i najbitniji modni događaj na planeti i predstavlja sam vrh svetske mode. Pristup stvaranju ove kolekcije se razlikovao od svakog do sada. Oformila sam najbolji tim profesionalaca iz celog regiona, koji je disao sa mnom u toku stvaranja kolekcije, od samog početka sve do poslednjeg modela. U timu su najbolji krojači, modelari, šnajderi, stilista“ Najbolji iz svake branše stoje uz mene ovog puta i mnogo sam ponosna na svoj tim“ kazala je Suzana Perić.

Ona je dodala da je čitava kolekcija na granici između ready to wear i visoke mode, i taj vibe je prisutan u svakom modelu.

„Ništa nije prepušteno slučaju, o svakom detalju se vodilo računa, svaki šav, konac, broš i sve ostalo, rađeno je specijalno za ovaj istorijski bitan momenat kako za mene, tako i za srpske dizajnere i za našu držvu“, kaže ponosno Suzana Perić.

Milica Tričković i njen brend Lovly apple prikazali su kolekciju Zodiac inspirisanu nepresušnom misterijom i simbolikom astrologije.

„Svaki komad je unikatan i nosi u sebi karakteristiku i estetiku jednog od 12 znakova Zodijaka sa Q kodom koji vas skeniranjem direktno uvodi u priču o tom horoskopskom znaku. Pored vizuelnog doživljaja, publika je imala priliku da se upozna sa tajnom porukom koju nose modeli, što je bilo iznenađenje koje smo spremili za Paris Fashion Week. Lovely apple brend je simbioza dve veoma jake ličnosti, umetnosti, mode, inovativnih tehnologija. Kolekcija Zodiac ima cilj da mistiku i intrigantnost koju nosi astrologija predstavi kroz estetiku brenda Lovly apple“ kazala je Tričković.

Dizajnerka Aleksandra Džaković i njena modna linija AKKA pariskoj modnoj publici prestavili su se kolekcijom Convergence.

„Nova kolekcija predstavljena tokom Paris Fashion Week-a, nastala je kao evolucija mog prethodnog dizajnerskog rada, a inspirisana je lokalnom kulturnom ba?tinom i njenom jedinstvenom estetikom. Svi komadi su napravljeni od jednog materijala – vunenog filca u crnoj i bijeloj boji, uz upotrebu 3D štampanih biorazgradivih dugmadi. Crno i belo simboliziraju suprotnosti – jedno reflektuje, drugo upija. Konvergencija znači ravnote?u, susret u jednoj tački, integraciju suprotnosti. Krojevi su rađeni digitalno, tako da je kompletna kolekcija laserski rezana i šavovi se sklapaju ručno, bez upotrebe živaće mažine?, kaže Aleksandra Džaković.

Prepoznatljiva po jedinstvenim kreacijama inspirisanim vinčanskom kulturom, Jelena Malešević prikazala je modele svoje modne linije Morfium.

„Dok smo radili na ovoj kolekciji, vratili smo se do naših početaka inspiracije – arhetipa. Inspirisala su nas praistorijska balkanska plemena i njihova fascinacija trouglovima, krugovima, spirale i sva ta kosmička geometrija u njihovim umovima i duhovima. Svu tu grnčariju izrađivale su žene koje su se kao umetnice izražavale u svom svakodnevnom životu. Pretpostavljam da je odeća takođe morala da odra?ava ove iste geometrijske oblike. Dakle, kroz kolekciju ArćeTrip praistorijske žene ponovo oživljavaju. Ove slike su veoma aktuelne, a ipak pune referenci plemenskih i ratničkih žena koje daju značenje odeće. ArćeTrip je u trendu, ali ne imitirajući način. Na neki način predstavlja simboličnu reprodukciju vizije inspirisane našom davnom prošlošću, ali pomešane sa avangardnim i futurističkim dizajnom“, kaže Jelena Malešević.

O ovom istorijskom trenutku za srpsku modu, predsednica Serbia Fashion Week-a Svetlana Horvat kaže da je bila zaista velika odgovornost kako i na koji način predstaviti Srbiju na Paris Fashion Week-u.

„To što je najstarija i najprestižnija institucija mode u svetu Federation de La Haute Couture et de La Mode prvi put u svojoj istoriji dugoj gotovo 160 godina otvorila vrata i odabrala dve zemlje Evrope, Srbiju i Portugaliju da se predstave u zvaničnom programu Welcome to Paris, istorijsko je dostignuće za srpsku modu, ali isto tako i za dr?avu Srbiju, imajući u vidu to da je FHCM deo ministarstva industrije Francuske. Na najposećenijem medijskom događaju u Francuskoj, četiri dizajnera sa kojima se predstavio Serbia Faahion Week, Suzana Perić, Jelena Malešević, brend Lovely Apple iza koga stoji modni dvojac Jelena Zorić i Milica Tričković, potom Aleksandra Džaković i njena modna linija AKKA, opravdali su naše poverenje, tako da su prvi utisci da je Srbija imala odličan debi, na najvažnijoj nedelji mode u svetu. Dan nakon revija, upriličena je i izložba i koktel u Kulturnom Centru Srbije u Parizu, uz prisustvo četiri ambasadora, diplomata i velikog broja internacionalnih novinara, koji su želeli da razgovaraju sa našim dizajnerima. Utisci se još nisu u potpunosti slegli, ali znamo da smo napravili sjajan posao i da smo jedna od glavnih tema u Parizu ove nedelje“, ponosno kaže Svetlana Horvat.

(Tanjug)

