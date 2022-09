Dalibor Matanić: Blagoslov je biti u žiriju LIFFE-a

LESKOVAC – Petog dana 15. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, 19. septembra u Leskovačkom kulturnom centru, na konferenciji za novinare govorili su članovi žirija glavnog takmičarskog programa – glumica Jana Stojanovska i reditelji Srđan Dragojević i Dalibor Matanić.

Jana Stojanovska je o glavnoj takmičarskoj selekciji kaže da je na festivalu u Leskovcu šaroliki program.

„Imamo različite žanrove i teme, od veselih komedija do teških trilera. Ali ima dosta lepih poruka i izazovnih tema, o kojima može da se priča i debatuje“ kazala je Stojanovska. .

Reditelj Srđan Dragojević, koji će poslednjeg festivalskog dana biti i gost programa „U krupnom planu“, pohvalio je ovogodišnju selekciju LIFFE-a:

„Izuzetan rad selektora Ognjena Sviličića, njegov izbor je zaista dobar. Slovenačka kinematografija je krenula u jednom novom, drugačijem smeru, hrvatski film ima dva nova glasa, nove autore, i to je za jednu kinematografiju velika stvar. Srpski filmovi su takođe jako interesantni i veoma različiti. To pokazuje kvalitet srpskog filma da ima sve. I filmove za publiku i arthouse festivalski film, koji ravnopravno opstaju na našoj filmskoj sceni. Neće nam biti lako da donesemo odluku“ rekao je Dragojević.

Reditelj Dalibor Matanić ističe da je biti u žiriju festivala filmske režije neka vrsta blagoslova, zato što ne stiže da gledam filmove iz regije.

Menja se vreme, menjaju se generacije, počeo se dizati nivo kvaliteta. Svi filmovi koje smo gledali su dobri. U današnjem ubrzanom vremenu blagoslov je da se priča o filmovima, režiji i glumcima, da se susreću ljudi iz regije koji nešto znaju o tome“ kazao je Matanić. .

Poslednjeg festivalskog dana, u utorak 20. septembra, publika će u 19h u Narodnom pozorištu Leskovac moći da pogleda ostvarenje „Heroji radničke klase“ Miloša Pušića, nakon čega sledi ceremonija svečanog zatvaranja festivala i dodela nagrada.

Po završetku ceremonije, biće prikazan dokumentarno ostvarenje „Film davne budućnosti“.

U Dvorani LKC-a od 21h, na programu je film „On the count of three – Džeroda Karmajkla, koji se prikazuje u okviru selekcije „Divlji film“.

U pratećem programu festivala, u 12 časova u Digitalnom kulturnom centru biće održana radionica Ognjena Sviličića „Herojevo putovanje – od Otilije do Froda“, a u 19 časova u bioskopu LKC-a zakazana je tribina „U krupnom planu“ s proslavljenim rediteljem Srđanom Dragojevićem.

(Tanjug)

