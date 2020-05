Danas je Svetski dan ptica selica

BEOGRAD- Svetski dan ptica selica obeležava se danas pod sloganom „Ptice povezuju naš svet“, a tim povodom Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije predstavilo je sedam vrsta koje lete dalje od drugih.

Među njima je indijska guska (Anser indicus), koja prosečno prelazi tokom seobe 3.000 do 5.000 kilometara, a koja u sebou kreće iz Mongolije, Tibetanske visoravni i iz severne Kine, tokom seobe prelazi preko Himalaja koristeći manje od deset procenata dostupnog kiseonika i dostižući visinu i do 7.000 m, a da za to ne koristi pomoć vetra.

