David Kapac: Miki Manojlović u filmu Stric je san snova

PALIĆ – Hrvatski reditelj David Kapac izjavio je da je bio „san snova“ rad sa glumcem Predragom Mikijem Manojlovićem u filmu „Stric“, koji je srpsku premijeru doživeo na Festivalu evropskog filma Palić.

Kapac je rekao Tanjugu da je film žanrovski spoj stvari koje vesele i odražavaju njega i koreditelja i koscenaristu Andriju Mardešića.

„Bilo je jako teško iz scenarija prepoznati što bi to moglo biti i gde ga svrstati. Nismo ga hteli ograničiti na jedan žanr već je spoj art hausa, trilera i horora. Nama prirodno dođe da to mešamo sa bizarnom komedijom“, rekao je Kapac.

Film se dešava krajem osamdesetih u Jugoslaviju, gde se voljeni stric vraća porodici na praznike iz Nemačke. U jednom trenutku se kroz zvono mobilnog telefona nagovešćuje da ipak nisu osamdesete, niti Božić.

Kapac je rekao da temeljna ideja nije bila politički angažovana poruka, ali da je nisu mogli izbeći smeštajući „kulisu filma u to vreme“.

Prema njegovim rečima, više su se vodili porodičnim odnosima koji mogu biti represivni i kao takvi alegorija represivnih režima.

„Ali primarno smo se bavili napetostima koje porodičcna okupljanja izazivaju“, naglasio je reditelj.

Kapac se prisetio da je do angažovanja Manojlovića došlo na „blef, kao drim kasting“ pošto su srpskom glumcu poslali mejlom scenario kog je on brzo pročitao i potom ostao veran projektu dve godine dok konačno nije došlo do snimanja.

„Miki nam je rekao da ga je privukla uloga jer je u njoj video nešto što do sad nije igrao. To je njemu bio izazov a nama velika obaveza da opravdamo njegovo poverenje“, priznao je Kapac.

U „Stricu“ pored Manojlovića igraju Goran Bogdan, Ivana Roščić i Roko Sikavica.

Mardešić i Kapac su prijatelji koji rade zajedno još od fakulteta, pišu scenarije i režiraju.

„Kako je režirati u dvoje? Grozno, ali grozno je i režirati sam. Ovako režirati sa najboljim prijateljem je puno lakše“, dodao je Kapac.

Prema njegovim rečima, svaki ima svoje vrline i posebnosti, nadopunjavaju se i u većini filma dele interese, ali je magija ono što dodaju pojedinačno.

„Ima tu i svađa i nesuglasica. Mi se kao prijatelji svađamo i oko mišljenja o drugim filmovima, muzici, hrani. Normalno da se žestoko rapravljamo i u našem filmu, ali svaka odluka je propitana dva, tri puta i čini mi se najbolja moguća“, istakao je Kapac.

Hrvatski autorski dvojac nastavlja saradnju pošto su već dobili novac za scenario idućeg filma.

„Stric“ je hrvatsko-srpska koprodukcija koja je imala premijeru nedavno u Karlovim Varima, a potom je film išao u Pulu, dok je za projekciju u palićkom programu „Paralele i sudari“ u četvrtak tražena ulaznica više i zakazana je dodatna projekcija.

„Znači nam jako puno što je film na Paliću, gde smo prvi put i o kome smo čuli sve najbolje. Verujem da će nakon hrvatske distribucije vrlo brzo krenuti i srpska“, najavio je Kapac.

(Tanjug)

