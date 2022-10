Dečiji film „Vučje bobice“ otvorio je 18. Kids fest

BEOGRAD – Domaći dečiji film „Vučje bobice“ reditelja Sretena Jovanovića premijerno je prikazan sinoć u Mts Dvorani i time svečano otvorio 18. izdanje festivala za decu „Kids Fest“, u prisustvu gotovo kompletne glumačke i autorske ekipe.

Čuveni književnik za decu i autor mnogih zagonetki i mozgalica, Uroš Petrović, kao ambasador 18. „Kids festa“ svečano je otvorio ovu značajnu manifestaciju za najmlađe koja će trajati do 23. oktobra.

„Velika mi je čast što sam u ulozi ambasadora ovog festivala. Hvala vam svima što ste došli, što ste prepoznali i ovaj film koji ćete večeras videti i sve ostale naslove, i naše radionice. Sve je to deo borbe za našu decu“, istakao je pisac za decu Uroš Petrović, koji će radionice držati sa starijim kolegom Ljubivojem Ršumovićem.

„Dugo sam razmišljao kako da otvorim u svom stilu ovaj dečji festival. Pre nekoliko godina, u jednoj mojoj knjizi napisao sam zagonetku za veoma teško rešavanje, volim da to radim. Ta zagonetka je glasila: „Šta može da prođe kroz mali prozor kad je zatvoren, a ne može da prođe kroz mali prozor kad je otvoren?“ I naravno, sad treba da se malo razmišlja, a rešenje ću vam reći odmah, za razliku od mojih radionica gde to ne radim. Dakle, rešenje je – kišobran“, obradovao je decu Petrović sa tom glavolomkom i objasnio da kišobran zaista i može proći kroz mali prozor dok je otvoren, ali ne može na isto to mesto kada je otvoren.

„Sada imam za vas jednu lakšu zagonetku: Šta je to što maločas je bio zatvoren, a od ove sekunde je otvoren? Rešenje je naravno – ovaj festival „Kids fest“, oduševio je popularni pisac najmlađu publiku i njihove roditelje, dobio gromoglasan aplauz, i onda je projekcija mogla da počne.

Uloge u pozitivnom, lirskom, nežnom i poučnom filmu „Vučje bobice“ tumače – Tijana Čurović, Nada Blam, Rastko Janković, Miljana Kravić, Duško Radović, Vesna Stanojević, Rade Marjanović, dok uloge dece – brata i sestre igraju Simon Jegorović (Aleksa) i Nina Sinadinović (Anđa).

U gostujućim ulogama nastupaju – Sonja Knežević, Jelica Kovačević, Dimitrije Ilić Mita, Branko Bane Vidaković, Aleksandar Dunić, i drugi.

Glumica Tijana Čurović specijalno za agenciju Tanjug je nedavno izjavila uoči ove premijere da je izuzetno počastvovana i prezadovoljna što učestvuje u ovako pozitivnom filmu koji predstavlja novi dan i trend u domaćoj kinematografiji.

„Film je jako emotivan, i svima bih ga rado preporučila, jer je to jedna prava priča za decu i roditelje. Tako bih ga i ukratko opisala – dečji film za celu porodicu. Da se vratimo tim vrednostima kao što je porodica i da naučimo kako danas da sačuvamo porodicu, što nije nimalo lako. Ovaj film nam pokazuje da je ipak moguće“, smatra Čurović, ranije poznata i po emisiji za decu „Verujte, ali ne preterujte“.

Istaknuta glumica Nada Blam je za Tanjug takođe nedavno ocenila da je svakako nedostajao ovakav film za decu u moru drugih tema i žanrova danas na malom i velikom ekranu.

„Istina je da se uvek dosta priča o deci svuda, ističu se najmlađi u prvi plan, ali kada je potrebno da se ulože sredstva za snimanje filmova za decu, onda po pravilu novca nema. To je velika šteta jer je ranije toliko bilo dečijih emisija, čak i radio drama za decu. Odrastali smo na dečijim serijama i filmovima“, rekla je setno glumica.

Nada Blam je već osvojila Nagradu publike za ulogu bake u filmu „Vučje bobice“ na Festivalu „Filmski susreti“ uNišu, što joj veoma znači i prija da auditorijum tako pozitivno reaguje na novo ostvarenje, te se nada da će i beogradska publika uživati u projekciji.

Najmlađa publika je veoma želela da se snimi konačno novi film za decu, i sudeći po aplauzima na poklonu autorske i glumačke ekipe, novo ostvarenje će imati dug život u bioskopima.

Bilo je u sali i suza, smeha, radosti, tuge, neizvesnosti, strepnje, jer dečiji igrani film „Vučije bobice“ upravo sve to i nudi.

Novi domaći film je približniji porodičnom žanru, jer je suština u očuvanju te svetinje i pored mnogobrojnih izazova koji su zaokupirali glavne junake – majku, oca i njihovo dvoje dece.

Devojčica Anđa od šest godina boluje od astme i njen brat Aleksa (12) brine o njoj, dok se njihovi roditelji neprestano svađaju i nalaze se očigledno pred razvodom.

Deca u takvoj toksičnoj atmosferi žele da promene sredinu i na zimskom raspustu odlaze da borave kod majčinih roditelja, ali baka i deka su suviše urbani i samoživi u svojoj vili, što deci ne prija.

Tako se mališani odlučuju da sami organizuju avanturu i odu kod druge bake i deke na selo, roditelji njihovog oca. Iako je deki i baki sumnjivo kako su deca došla sama kod njih na selo bez pratnje roditelja, ipak se obraduju i uživaju sa unucima.

Onda nastaje panika, jer su deca nestala iz kuće urbanih bake i deke, te ostatak filmske priče postaje velika potera za njima, majka i otac su se nasekirali i u potrazi za najmilijima pokušavaju nekako da se i sami (ponovo) zbliže, ukoliko nije kasno.

A deca zapravo pokušavavaju da pobegnu od kuće i pronađu svoj put do sreće upravo u jeku mogućeg razvoda njihovih roditelja, kada sve postaje jedna životrna avantura, puna neizvesnosti i neočekivanih obrta, i tu negde se provlači i jedna legenda o usamljenoj i odbačenoj ženi u selu, i neke – vučje bobice.

Sam naslov filma i nije adekvatan, jer se tek malo spominju vučje bobice i ne predstavljaju glavnu nit ni suštinu filma, prema ideji Jelene Miljuš i po scenariju poznatog pisca za decu Todea Nikoletića.

Posle filma „Peti leptir“ (2014) prema romanu Uroša Petrovića, „Zlogonje“ (2018) i „Leto kada sam naučila da letim“ (2022), oba prema romanima Jasminke Petrović, domaća kinematografija je konačno bogatija za još jedan drag i poseban film za decu koji ostavlja jak utisak.

Glumački se najviše ističu Tijana Čurović kao majka, Nada Blam – baka, Rade Marjanović – deka, Miljana Kravić u šarmantnoj ulozi brižne služavke, kao i deca koji nose film – Simon Jegorović i Nina Sinadinović.

Na 18. Kids Festu pod parolom „Svet u dečijim rukama“, biće prikazano ukupno 15 ostvarenja, od čega je 10 premijera – nemački animirani film „Najbolji rođendan ikada“, švedski igrani film „Eva i Adam“, finska igrana komedija „Vinski: Nevidljivi super-klinac“, francuski naslov „Mala banda“, „Faraon, divljak i princeza“ (Belgija/Francuska), „Kraljica komedije“ (Švedska).

Na repertoaru su i francuski dokumentarci edukativnog karaktera -„Hrast“, „Životinja“, „Ris“, a od repriza su tu Diznijevi i Piksar hitovi – „Enkanto: Magični svet“, „Pocrvenela panda“, „Baz svetlosni“, kao i ruski animirani – „Finikove avanture“ i „Kašaj: Kradljivac nevesti“.

