Digitalni crteži Branislava Babića Kebre od 24. marta u BG

BEOGRAD – Izložba digitalnih crteža frontmena Obojenog programa Branislava Babića Kebre biće otvorena u okviru Kontakt konferencije 24. marta u najneobičnijem kutku Cetinjske ulice u Beogradu – u „Kuli“ nekadašnje pivare Bajloni.

Već skoro 10 godina Branislav Babić Kebra objavljuje crteže nastale u najjednostavnijem kompjuterskom programu, u „paintu“.

Otkako je počeo da vodi svojevrstan vizuelni dnevnik alternativne vizije svakodnevice, pored muzike Obojenog programa, javnost se zainteresovala i za njegove crteže. Kebrini digitalni crteži su do sada dva puta bili izloženi u Beogradu, a ovo će biti prvi put posle osam godina da će njegove geometrijske apstrakcije, koje su postale neizostavni deo pop kulture, biti izložene u više fizičkih oblika i formata.

Izložba digitalnih crteža Branislava Babića Kebre traje od 24. do 31. marta i biće otvorena svakoga dana od 18 do 22h.

Najveći događaj profesionalaca muzičke industrije u regionu, Kontakt konferencija, održaće se u Beogradu od 24. do 26. marta 2022, u organizaciji producentske kuće „Kontakt konferencija“, promoterske kuće Odličan Hrčak i Centra beogradskih festivala Cebef pod pokroviteljstvom grada Beograda.

Kontakt 2022 biće podeljen u tri programske celine: tribine i paneli; izložbe i radionice; muzički deo programa (koncerti).

(Tanjug)

