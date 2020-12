Dilan u februaru slavi 50 godina karijere trostrukim albumom

NJUJORK – Legendarni muzičar Bob Dilan (79)najavio je trostruku CD kolekciju pod imenom “1970 (50th Anniversary Collection)“ koju će objaviti 26. februara 2021. godine, u izdanju diskografskih kompanija Columbia Records i Legacy Recordings iz Njujorka, najavio je distributer za Srbiju, regionalna kompanija Menart.

Ovaj višestruki album slavi 50 godina karijere velikog Dilana, koji je aktivan od 1961. i uključuje prethodno nedostupne studijske snimke, kao i kompletnu sešn svirku u kome uz Dilana svira i čuveni “Bitls” – Džordž Harison, a sve je snimljeno 1. maja 1970. godine.

Neki delovi ovih snimaka objavljeni su u ograničenoj verziji 4. decembra kao deo izdanja “Bob Dylan – 50th Anniversary Collection”, ali je na zahtev publike i zbog velikog interesa javnosti odlučeno da se svi istorijski snimci objave na jednom izdanju.

Prethodno neobjavljeni snimci koji su preostali sa dva izdanja “Self Portrait” i “New Morning”, kao i svi studijski snimci nastali tog 1. maja 1970. sa Harisonom, naći će se sada zajedno na dotičnom albumu “50th Anniversary Collection”.

Dilan i Harison zajedno su izveli devet pesama među kojima su originalne Dlanove numere: “One Too Many Mornings”, “Gates of Eden”, “Mama”, “You Been On My Mind”, kao i obrade – „All I Have to Do Is Dream” (The Everly Brothers), “Matćbox“ (Carl Perkins).

Izdanje „Bob Dylan – 1970“ imaće novu naslovnu stranu i sadržaće beleške muzičara Majkla Simonsa.

Snimci sa albuma nastali su u Njujorku od 3. do 5. marta i 1. maja 1970., u StudijuB – Columbia Recording Studios, dok su snimci od 1. juna do 5. avgusta i 12. avgusta, zabeleženi u Studiju E, iste kuće.

Osim Dilana, pesme su pisali i mnogi drugi autori od kojih su najpopularniji Džon Lenon i Pol MekKartni na hitu “Yesterday”.

Veliki kantri rok muzičar Dilan bio je poslednji put gost u Srbiji na koncertu u Beogradskoj Areni (sada Štark Arena) pre više od 10 godina (jun 2010), kada je održao uspešan nastup za sve poklonike njegove muzike, koja traje nez prestanka pet decenija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.