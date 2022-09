Dragi Jelić: Svim kolegama zelim karijeru od 5 decenija

BEOGRAD – Veliki rok koncert benda “YU Grupa” zakazan je za 10. septembar na Stadionu Tašmajdan u vidu proslave značajnog jubileja – 50 godina postojanja, a jedan od lidera dugovečnog sastava Dragi Jelić za Tanjug je izjavio da mnogim kolegama želi da i oni dočekaju pet decenija uspešne karijere.

Do kraja godine pored koncerta sledi i mjuzikl “Crni leptir” u Pozorištu na Terazijama, snima se film reditelja Darka Lungulova, čija se premijera očekuje početkom 2023., na pragu je i monografija, a već je realizovana izložba “Više od 50 godina čistog rokenrola”.

Nikada se nije desilo u karijeri dugovečnog benda da za tako kratko vreme povodom 50 godina postojanja dobiju izložbu, knjigu, dokumentarni dugometražni film i pozorišnu predstavu.

“Izgleda da je potrebno da prođe pola veka naše karijere da bi se ljudi setili kako bi mogli da nešto malo više urade kada smo mi u pitanju. Naravno, nikad nije kasno i radujem se što će se pojaviti taj film, što će izaći pozorišna predstava, a takođe se stvara knjiga o nama. Preporučujem svim kolegama – dogurajte i vi do 50 godina rada i onda ćete verovatno i vi dobiti sve ovo što smo i mi sada”, rekao je Dragi Jelić, vokal i gitara “YU Grupe”, frontmen sa svojim bratom Žikom, a u bendu je i mlađi kolega – rođak Petar Jelić.

Mjuzikl “Crni leptir” koji se sprema u Pozorištu na Terazijama, kao i prethodni projekti u sličnom ključu ovog muzičkog teatra, fokus ima na hit pesmama.

“Taj mjuzikl dakle nije o nama, radnja se ne bazira na našem životu ili karijeri “YU Grupe”, već je samo muzika naša. Kada smo dobili ponudu, ja sam mislio da će to biti pozorišna priča o nama na neki način. Međutim, nije to u pitanju, verovatno bi to ekipi bilo komplikovano i zahtevno da se realizuje, pre svega gde da nađu ovako matore ljude da nas glume”, šaljivo je rekao Dragi.

“Lepo mi je sve to, moram priznati, prija kada vas neko pozove i kaže vam da ima ideju. Pozorište na Terazijama je izašlo sa predlogom, i ja sam bio na prvoj zvaničnoj čitajućoj probi, gde su su glumcima podeljene uloge. Mislim da će to biti interesantno. Oni imaju svoju fazu rada, a premijera je zakazana u oktobru i jedva čekam da vidim”, istakao je rok muzičar.

Nedavno je otvorena i izložba fotografija i ilustracija o YU Grupi pod nazivom “Više od 50 godina čistog rokenrola”.

YU Grupa je i osnovana pre skoro 52 godine, na Dan republike, 29. novembra 1970.

Tada za 50. rođendan diskografske kuće “PGP RTS” i “Jugoton / Croatia Records” objavile boks set paket od svih 12 studijskih albuma i jednu kompilaciju na CD-u i vinilu, kao posebno specijalno iznenađenje.

Ali, ni tu nije kraj, jer multimedijalni karakter proslave uključuje i knjigu o antologijskim rokerima.

“Biće to monografija gde ima naših priča kao i priča drugih ljudi, a zastupljene su i fotografije koje gotovo niko nikada nije video. Autor je Petar Peca Vujanić, fotograf koji nas prati poslednjih desetak godina. Ta knjiga će biti njegovo viđenje nas, i zanimljivo je da vas neko uvek drugačije vidi nego što mi sami sebe sagledavamo. Mislim da će to biti lepa knjiga, a naša saradnja traje i trajaće”, ocenio je Jelić, ponosan što “YU Grupu” čeka toliko umetničkih projekata u bliskoj budućnosti.

Nedavno je Dragi Jelić izjavio kako se u bendu nikada ne spremaju za koncerte, jer su oni uvek spremni.

Ipak, spektakl proslava 50 godina rokenrola svakako je znatno drugačija, jer će im se na pozornici pridružiti ekipa od čak 12 gostiju: Tihomir Pop Asanović, Momčilo Bajagić Bajaga, Janez Bončina Benč, Dejan Cukić, Nikola Čuturilo Čutura, Bora Đorđević, Zvonimir Đukić Đule, Bruno Langer (Atomsko sklonište), Sead Lipovača Zele (Divlje jagode), Saša Lokner, Dado Topić i Vlatko Stefanovski.

Možda se na trenutke javi trema kod ovako iskusnih rokera kada je planiran o toliko gostiju koji će dočarati njihove pesme, i oni će biti sa svima na sceni, te je neizvesno koliko će takav koncert trajati.

“Lično nemam nikakav problem sa dužinom koncerta koji nas očekuje. Očekivao sam da će svi gosti da se prihvate onih malo “problematičnijih” pesama, i da mene na neki način odmore, jer ja uglavnom pevam. Ipak, ovom prilikom biće zaista interesantno da čujem na koji način će oni to izneti, i kako oni čuju naše numere, pevački i svirački“, dodao je muzičar.

Braća Jelić su i dalje kao večiti mladići, sviraju na mnogim festivalima, manifestacijama, ne umeju da stanu, prkose poznim godinama, nedavno su svirali na manifestaciji “Rock Village” u Banatskom Sokolcu, i redovni su bili na Beer festu (Ušće), Beer Gardenu (Ada Ciganlija), imali solo koncerte po Beogradu (Sava centar, Hala sportova, rok klub Fest, Wurst Platz Bar).

“Neka nam potraje i još 50 godina ovako, neću se žaliti. Sve nas lepo čeka – film, predstava, knjiga, svemu se radujemo, i idemo dalje”, zaključio je Dragi Jelić za Tanjug.

(Tanjug)

