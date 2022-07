Dimić: „Zlarni rez 42“ biće najznačajniji film u regionu

BEOGRAD – Poznati holivudski glumac Željko Dimić, u Holivudu poznat kao Džek Dimić, koji će u filmu Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42“ glumiti zapovednika logora Jasenovac, kazao je za Tanjug da će ovaj film biti jedan od najznačajnijih filmskih projekata u regionu u zadnjih tridesetak godina.

Dimić je naglasio da će prvi kadrovi ovog filma biti snimljeni tokom septembra, a najveći deo ostvarenja biće snimljen na teritoriji Republike Srpske, koja je uz Republiku Srbiju i podržala snimanje ovog filma.

„Konačno smo dočekali da krenemo u produkciju. Veoma sam uzbuđen i svestan odgovornosti koju nosim i zbog filma i zbog uloge, ali mislim da će to biti jedan od najznačajnijih projekata u regionu u poslednjih 30 godina“kaže Dimić.

Kako je glumac napomenuo u filmu oživljava zapovednika nesrećnog logora Jasenovac.

„Ne mogu mnogo da pričam o tome, više ću reći svojom ulogom i kasnije kad završimo snimanje. Trenutno radim u regionu, a meni je sve na neki način zamrznuto u Holivudu zbog projekata ovde. Trenutno u Srbiji radim seriju „Beležnica“ sa Miroslavom Lekićem. U drugoj sezoni igram Džefa Bojda, operativca CIA-e za Balkan, a istovremeno radim film u australijsko-izraelskoj produkciji „The Kind of Sunflower“, koji se trenutno snima u Beogradu, Inđiji i Novom Sadu“, kaže Dimić.

Dimiću je posebno drago što će se „Zlatni rez 42“ snimati u okolini njegovog rodnog grada Kozarskoj Dubici i pod planinom Kozarom, u potkozarskim selima, gde su se svi nesrećni događaji mahom i dešavali.

„To je posebna boja koju priželjkujem da taj film ima. Prve scene idu u septembru, a gro snimanja će se prebaciti za proleće jer je to, kako Lordan voli da kaže, letnji film s obzirom da su se mnoge scene koje treba da se snimaju desile leti, u julu mesecu 1942. godine „kaže Dimić.

Inače, Dimićev otac je preživeo logor Cerovljani, koji je tada bio „Sektor B“ logora Jasenovac.

„Tamo mu je ubijena majka. imao je 14 godina kada se to desilo. Naravno da je uživo video sve te strahote i meni preneo na znanje šta se sve tamo dešavalo. Ja sam rastao uz tu priču, ali ja sam mu zahvalan što, posle svega što mu se desilo, moju sesntru i mene, ni otac ni majka, nisu vaspitavali na taj način da mi imamo lošu pretpostavku i da to pripišemo nekom od naroda. To su radili zli ljudi U celom svetu imamo dobre ljude i one koji to nisu. On nas je vaspitavao tako da mi znamo da su to radili neki zli ljudi, a ne ljuti koji pripadaju nekom narodu“, navodi Dimić.

(Tanjug)

