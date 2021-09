Dino Jelusić: Čestitaju mi ulazak u “Whitesnake” kao nagra

BEOGRAD – Hrvatski rok muzičar Dino Jelusić ili Dino Jelusick, kako mu je scensko ime, nedavno je postigao izuzetan uspeh u karijeri tako što je postao važan član slavnog britanskog benda „Whitesnake“, a specijalno za agenciju Tanjug ovaj 29-godišnji momak ističe da mu svi čestitaju na tom angažmanu kao da je dobio nagradu za životno delo.

„Naravno da uvek pratim svoje snove, samo se snovi menjaju tokom života. Ljudi su oduševljeni time što sam ušao u “Whitesnake”, i obavezno mi govore “To je to, nema dalje, san ostvaren”, a to ipak nema veze sa stvarnošću. Naravno, ovo je zaista velika čast”, počinje priču Dino Jelusić/Jelusick za Tanjug.

Talentovani muzički umetnik počeo je da se bavi pevanjem još sa svega – tri godine, a inače potiče iz prave muzičke porodice: otac mu je gitarista, majka svira flautu.

Ljubav prema notama, melodijama, kompozicijama, uživanju u umetnosti muzike nastavljala se intenzivno, i onda je 2003. godine pobedio na prvoj dečjoj Evroviziji, sa svega 11 godina.

Neobično je da već u prvim godinama života neko odabere svoj profesionalni poziv, što se ne dešava često, a Dino smatra drugačije.

“Kad si ti “taj” lik, kada nosiš to u sebi, onda nije neobično voleti muziku od malih nogu.

Imao sam veliku podršku roditelja u svemu tome i kad spojite to jedno s drugim, uz dozu sreće i puno rada, mogu se dogoditi čuda”, siguran je Jelusić.

Kao tinejdžeru, njegov muzički uskus se razvijao i napredovao, postao je kao ličnost izrazito zreo, tako da je slušao samo vrhunske rok muzičare i bendove: Led Zeppelin, Kingdom Come, Whitesnake i Iron Maiden, što ga je inspirisalo da promeni muzički pravac.

Upravo ovaj treći, legendarni hard rok sastav će mu dve decenije kasnije promeniti život.

Već sa 5 godina, Dino je krenuo da nastupa na raznim festivalima, televiziji, uveliko je bio deo muzičke pozornice. Sada se nalazi u vrhunskoj ligi šampiona muzičara, ostvario je svoje snove.

“Tako je ispalo da sam nekako prizvao sve ljude sa kojima sam želeo sarađivati. Ipak, to nisam radio na onaj način -“Idem sad da zatvorim oči i dozvaću sve moje najdraže”, već poznavanjem muzike, radom i pametnim potezima. Možda mnogi oko mene to nisu tada razumeli, a sad su im stvari jasnije”, približio je situaciju hrvatski roker.

Rođen u Požegi, a veći deo života je živeo u Zagrebu, muzičar je u junu napunio tek 29 godina, a toliko toga je već postigao kao da ima više paralelnih života.

Sada, on je deo svetske elite, kako i ne bi, kada je sa samo 7 godina napisao svoju prvu pesmu na – engleskom jeziku.

Krajem jula ove godine postao je deo univerzuma zvanog Whitesnake.

Taj britanski hard rok metal bend je u poslednjih 15 godina bio 5 puta u Srbiji, odnosno Beogradu – u Beogradskoj Areni (sada Štark Arena), dva puta na stadionu Tašmajdan, u Hali Pionir i na Kalemegdanu.

Lider i pevač engleske grupe Dejvid Koverdejl je ovim povodom naravno pohvalio svog mlađeg kolegu Dina.

“Apsolutno mi je drago što pružam dobrodošlicu izuzetno nadarenom Dinu Jelusiću u grupu Whitesnake. Oči i uši su nam bile uprte u njega otkako smo pre dve godine zajedno svirali u Zagrebu. Zavolećete ga”, izjavio je tada Koverdejl na svom sajtu.

Jelusić je na koncertu na Šalati, naselju u Zagrebu, nastupio sa svojim bendom “Animal Drive” kao predgrupa Whitesnake-u, a njihov gitarista Džoel Hoekstra svira sa Dinom u drugoj stranoj grupi – “Trans Siberian Orćestra”. I tako je dobio poziv od Koverdejla lično.

Ali, dešavalo se i to da je Dino u jednom trenutku razmišljao i da ostavi muzičku karijeru.

Imao je raznih faza, došao bi kući, ne bi uopšte ni pogledao klavijaturu, niti bi razmišljao da piše pesme, a i roditelji su mu rekli da ne vide više smisao.

“Ima dana kad je sve nekako beznadežno, ili tako deluje. Prolazio sam to i tokom perioda korone. Ali to traje par dana, možda čak i par nedelja, i onda se uvek vratim. To je jedan od tih znakova, da je muzika za mene pravi izbor. Jednostavno je uvek tu i to je moj poziv”, objasnio je muzičar svoje periode koji imaju uspone i padove.

Roditelji su mu bili aktivni muzičari, te je delom i ta činjenica uticala da se bavi muzikom.

“Otac mi je svirao u bendu “Neki to vole vruće”. Mamino sviranje flaute je zapravo nevažno u svemu ovome, jer mislim da danas ne zna ni gde se nalazi C na njoj, ali ima sluha, to je ono što je važno u celoj priči”, kroz smeh kaže Jelusić.

Pevanje i komponovanje autorske muzike nije jedino čime se bavi ovaj nadareni umetnik.

“Glumio sam u mjuziklima i rok-operama, zanimalo me je pozorište oduvek, a pisanje muzike za drame i filmove je uvek bilo u mojem polju interesovanja”, otkrio je i ove pojedinosti Jelusick i dodao da je komponovao muziku za teatar 2014. godine.

Diplomac sa Muzičke akademije Univerziteta u Zagrebu (2020), prvi solo album je objavio 2003., dakle sa svega 11 godina, a engleska verzija je izašla 2004. što mu je donelo turneju u SAD, po Skandinavskim zemljama i Australiji. Taj serijal je uključivao i četiri velika koncerta u Danskoj, gde je imao neverovatnih 100 000 posetilaca.

Od 2012. godine Dino osniva progresiv rok grupu Animal Drive, a internacionalnu karijeru pokreće kada postaje deo američkog benda Trans-Siberian Orćestra, nakon što je impresivno otpevao pesmu “The Show Must Go On” grupe Queen.

“Svi kao klinci sanjamo da budemo u velikom bendu. Ako se dovoljno razviješ onda sanjaš veliki uspeh, ali sa svojim bendom. To je ono što ja smatram pravim ispunjenjem sna”, siguran je Jelusick, i napominje da je uz svog sadašnjeg lidera Koverdejla, veliki fan i drugih zvezda – Bilija Džoela, Eltona Džona, Reja Gilena, Pola Rodžersa, Fila Anselma.

Samim tim, mladi pevač ne veruje u sudbinu i da su mu zvezde za uspeh naklonjene.

Ipak je on do 30. godine postigao ono što mnoge starije kolege nisu uspeli tokom čitave karijere.

“Više verujem u rad i to da moraš imati nešto u sebi da bi privukao nešto drugo – novo. Neće to zvezde napraviti za tebe. Uz rad je jako bitna naslušanost i koliko razumem muziku, tako da me moje sviranje više instrumenata opet dovelo u prednost. Ali, trebalo je i naučiti svirati, tako da se opet vraćamo na rad u mlađim godinama”, analizirao je svoju karijeru muzičar.

Kako je otkrio Jelusick, “Animal Drive” više ne postoji, što mu je krivo, jer su se kolega i on razdvojili ka svojim solo karijerama.

Sledeći planovi su mu evropska turneja “Jelusick tour” kao solo izvođač od septembra, dok će na put sa sastavom “Trans-Siberian Orćestra” krenuti nakon toga.

Posle četiri meseca pauze, naravno kreće turneja sa bendom “Whitesnake”, najavljena kao oproštajna, ali to se sa ovim rokenrol veteranima nikad ne zna.

“Do sada sam “Whitesnake” gledao na koncertima dva puta u Ljubljani i tri puta u Zagrebu. Do 2023. godine ću ih gledati barem 60 puta”, zaključio je Dino Jelusić, time aludirajući na broj koncerata koji će imati sa omiljenom grupom po svetu, gde će ih put možda dovesti i u Beograd.

(Tanjug)

