Đenoveze: Superheroji su parovi koji ostaju u braku

BEOGRAD – Čuveni italijanski reditelj Paolo Đenoveze gost je 50. FEST-a na kome je danas najavio prikazivanje svog najnovijeg filma “Superheroji” za večeras u Kombank Dvorani, u okviru Glavnog takmičarskog programa festivala.

„Drago mi je da sam ponovo ovde, već treći put, osećam se zaista kao kod kuće. Prošli put sam osetio koliko je publika ovde topla, prijatna, i veoma zainteresovana za italijansku kinematografiju. Svaki put sam doživeo lepo gostoprimstvo. Divno je da držite Fest živim već 50 godina“, izjavio je režiser Đenoveze

Osim reditelja, srpskoj publici se predstavio i italijanski glumac Flavio Parenti, koji je pre nekoliko dana takođe bio gost Festa, jer je odigrao jednu od epizodnih uloga u filmu „Mrak“ Dušana Milića.

Film „Superheroji“ će se sutra prikazivati u Dvorani kulturnog centra i u Jugoslovenskoj kinoteci, a 5. marta će ga gledati publika bioskopa Fontana.

Reditelj Đenoveze je autor izuzetno neobičnih i originalnih ostvarenja sa zaista neverovatnim zapletima – „Savršeni stranci“ (2016) i „Pravo mesto“ (2017), koja su publiku ostavljala bez daha, a upravo sa tim ostvarenjima je gostovao na FEST-u.

Takođe, poznati su mu i drugi dugometražni igrani filmovi – “Nezreli” 1 i 2 (2011, 2012), „Savršena porodica“ (2012) ili „Da li si nekada bio na Mesecu?“ (2015).

„Posle pandemije, koja još traje, sve ima drugačije značenje kao pre ove situacije. Moj film govori o vremenu, o njegovom kraju i početku. Zanimljivo je da nam je virus kovid – 19 oduzeo vreme, a opet sa druge strane nam ga je i poklonio, da se bavimo nečim što ranije nismo mogli“, analizirao je situaciju u pandemiji čuveni italijanski sineasta.

Film pripoveda priču o paru koji se zaljubljuje i bori da svoju vezu održi u životu, prolazeći kroz nežnosti i svađe, laži i emocije, tajne i prevare.

Ana je crtač, nekonformista impulsivne naravi, a Marko nastavnik fizike, ubeđen da svime vlada neka formula. Oni su pravi superheroji jer tragaju za supermoćima koje su im potrebne da bi se voleli do kraja života.

„Ne postoji apsolutni recept ni magično rešenje u partnerskim odnosima. To je ipak stvar situacije svakog para. Smatram da je poštovanje najvažnije da bi ljudi u vezama, braku, nekako istrajali i opstali“, primetio je Đovaneze.

Paolo Đenoveze potpisuje scenario sa kolegom Rolandom Ravelom, a film je bio prikazan na Filmskom festivalu u Berlinu 2021.

O motivima da snimi svoj najnoviji film, režiser kaže da ga je oduvek zanimala ideja da realizuje ljubavni film, ali je bio svestan da je to veoma česta tema među filmadžijama, i nije želeo da milioniti put ispriča priču na sličan način.

„Zanimalo me je vreme kao pojam, kao tema, jer sam duže već opsednut pojavom prolaznosti vremena. Tako se dešava da vreme udaljava, uništava odnos dvoje ljubavnika, a opet ponekad uspeva i da ga sačuva. U našem filmu ljubav se menja, prisustvujemo tom razvoju među partnerima, prisutne su svađe, i lepi trenuci. Zapravo, mi smo snimili dva filma u jednom: prvi predstavlja celinu pre 10 godina, i drugi nakon toga“, objasnio je reditelj svoju nameru u scenariju i konceptu projekta.

Đenoveze se osvrnuo na samo ime filma „Superheroji“ i ukazao na svoj stav da mnogi popularni junaci iz stripa i filma koje znamo – Betmen, Supermen, Spajdermen, jesu superheroji iz razloga“što stalno čine dobro drugima, a ne sebi i ne traže ništa zauzvrat“.

„Po meni je to odlika superheroja danas. To su neki obični ljudi, koje srećemo svakodnevno, a imaju tu osobinu da stalno drugima pomažu. Za mene su danas superheroji svi oni koji uspevaju da ostanu i opstanu u braku. Ti ljudi imaju prave supermoći“, mišljenja je režiser.

Autor je podsetio da su u Italiji do 70-ih godina parovi ostajali u braku jer je to ipak bilo društveno prihvatljivo i trpeli su jedno da se ne bi osramotili za javnost.

Ipak, kako on navodi, danas je sasvim druga priča, svuda u svetu se ljudi razvode dosta često, što je postalo kao redovna pojava i sasvim prihvatljiva.

„Filmska umetnost može mnogo toga da učini za svet danas, i veoma sam ponosan što sam deo svetske filmske zajednice. Film ima ulogu da otvori oči publici, da pruža komentare o aktuelnim temama, kao što je rat i drugi problemi”, rekao je italijanski reditelj i scenarista, koji je napravio pauzu u snimanju svog najnovijeg filma „Prvi dan mog života“ i iz ljubavi prema Festu došao u Beograd na novi susret sa publikom.

Taj film je trenutno u prvoj verziji montaže, tokom leta bi trebalo kompletno da ga završi, da bi od septembra bio spreman za premijeru i distribuciju širom sveta.

Glavne uloge u „Superherojima“ tumači tandem Jasmine Trinca i Alešandro Borghi, a uz njih epizodnu rolu igrao je spomenuti Flavio Parenti.

„Na snimanju smo se veoma lepo družili, i imali smo neverovatan osećaj slobode od strane reditelja, to mi je prvo sećanje na projekat. Režiser je uspevao da precizno kanališe slobodu koju nam je davao. Sama ekipa je proizvodila divnu alhemiju sve vreme“, rekao je glumac Parenti.

U „Superherojima“ igraju još – Greta Scarano, Vinicio Marćioni, Linda Caridi, Gwendolyn Gourvenec, Mićelangelo Severgnini, Elena Sofia Riči..

Reditelj Paolo Đenoveze je rođen 1966. u Rimu, diplomirao je ekonomiju i biznis, a karijeru je započeo u kompaniji „McCann Erickson“, gde je režirao preko stotinu nagrađivanih reklamnih spotova. Nakon nekoliko korežija, Đenoveze je 2010. predstavio svoj prvi samostalni projekat, film “La banda dei Babbi Natale” (The Santa Claus Gang) i nastavio uspešnu karijeru.

