Dodeljena Nobelova nagrada za književnost

Ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost dodeljena je Abdulrazaku Gurni.

Rođen u Zanzibaru, Gurna je ovogodišnji dobitnik zbog „njegovog beskompromisnog i saosećajnog prodora u efekte kolonijalizma i sudbinu izbeglice u provaliji između kultura i kontinenata“, objasnila je Švedska kraljevska akademija.

Posvećenost laureata istini i njegova averzija prema pojednostavljenju su upečatljivi, navodi se u saopštenju.

Njegovi romani ustuknu od stereotipnih opisa i otvaraju nam pogled na kulturno raznoliku istočnu Afriku, nepoznatu mnogima u drugim delovima sveta.

„U njegovom književnom univerzumu sve se menja – sećanja, imena, identiteti. Beskrajno istraživanje vođeno intelektualnom strašću prisutno je u svim njegovim knjigama, a podjednako istaknuto i sada u ‘Afterlives’ (2020), kao kada je počeo da piše kao 21-godišnji izbeglica“, naveli su tokom pres-konferencije.

Abdulrazak Gurna je tanzanijski pisac koji piše na engleskom i trenutno je baziran u Ujedinjenom kraljevstvu.

Rođen je 1948. godine na ostrvu Zanzibar u Indijskom okeanu, gde je i odrastao.

U Englesku je kao izbeglica stigao krajem šezdesetih. Objavio je deset romana i brojne kratke priče. Tema problema izbeglice provlači se kroz njegovo delo. Počeo je da piše kao 21-godišnjak u egzilu, i iako mu je svahili bio prvi jezik, engleski je postao njegovo književno oruđe, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija.

