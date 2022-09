Dokumentarac Aleksandre Švonje nagrdađen u Njujorku

NJUJORK – Dokumentarni film srpske rediteljke Aleksandre Švonja pod nazivom „Dnevnik teniserke: Aleksandra Krunić“ nagrađen je na upravo održanim Međunarodnim Njujorškim filmskim nagradama (New York International Film Awards), saopštili su producenti.

To je ujedno i prvi put da neki srpski film u okviru kategorije sportskog filma osvaja nagradu na ovom prestižnom takmičenju, na kom učestvuje veliki broj filmova iz celog sveta.

Takmičenje u Njujorku predstavlja početak festivalske turneje za ovaj film, a za sada se zna da će u novembru u glavnoj selekciji učestvovati i na 42. izdanju čuvenog festivala sportskog filma „Paladino d?Oro“ koji se održava u Palermu.

„Izuzetno sam ponosna i srećna što smo već na početku festivalske turneje došli do ovako važnog priznanja. To je zaista velika čast i potvrda da sam sa svojim timom i Aleksandrom Krunić, našom sjajnom teniserkom, uradila pravu stvar. Ovaj film smo u više od 12 zemalja sveta snimali od decembra 2018. pa sve do septembra 2020. godine. Tokom tog perioda, osim pandemije, imali smo i niz drugih prepreka na putu. Ova nagrada je dokaz da ne treba nikad odustajati. Radujem se festivalima koji dolaze, a nadam se da će i na?a publika vrlo brzo imati priliku da vidi ovaj film. U našoj zemlji tenis je veoma popularan, a ovakav film pružiće gledaocima mogućnost da osete kako je biti teniser i šta to sve nosi sa sobom, osim pobeda i poraza koje vidimo na malim ekranima“ kaže Aleksandra Švonja, nakon dobijanja nagrade.

Dokumentarni film „Dnevnik teniserke: Aleksandra Krunić“ prati Aleksandru tokom jedne od najizazovnijih sezona u njenoj karijeri. Kroz film saznajemo šta je tenis „iza scene“ i kako izgleda život profesionalne sportistkinje, kao i šta je sve potrebno da bi se došlo do vrha i tu ostalo.

U filmu se, osim Aleksandre, pojavljuju i druge poznate teniserke poput Lesije Curenko, Katerine Bondarenko, Darije (Gavrilove) Savil, ali i teniski treneri poput poznate Eliz Tamaela.

Film je snimljen u produkciji Clašica Nova iz Beograda. Reditelj i producent filma je Aleksandra Švonja, a montažu potpisuje Aleksandar Korom.

(Tanjug)

