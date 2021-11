Domaći film „Kelti“ sutra premijerno na 27. FAF-u

BEOGRAD – Srpska premijera igranog domaćeg filma „Kelti“ Milice Tomović biće održana sutra u okviru 27. Festivala autorskog filma (FAF), na sceni Kombank Dvorane u Beogradu, najavljeno je na konferenciji za novinare, nakon specijalne projekcije.

Svetsku premijeru film je imao na čuvenom Berlinskom festivalu – Berlinale 2021, u onlajn izdanju, u programu „Panorama“ i imao je veoma pozitivne kritike vodećih svetskih filmskih magazina.

Najnovije ostvarenje predstavlja debi autorke na planu igranog dugometražnog filma, a biće prikazan u selekciji Međunarodnog takmičarskog programa FAF-a.

Ova porodična, bračna i generacijska drama se odvija u jednom danu tokom 90-ih godina, u bivšoj Jugoslaviji, na dan proslave rođendana mlađe ćerke bračnog para, čiji mozaik sudbina čini težište ove filmske priče.

Neobičan je naziv filma – „Kelti“, možda nije do kraja najjasniji, jer se u samoj priči pominje samo kratko u jednoj sceni.

„Ime filma ukazuje na to da su se likovi izgubili u zemlji koje više nema, a u kojoj su se osećali veoma dobro. Kako te države nema, jer se u to vreme raspada, kada je radnja filma, likovi su odabrali da budu šta god požele, a to su Kelti“, objasnila je rediteljka i scenaristkinja Milica Tomović svoju ideju naziva debitantskog dela.

„Identitet im je nestao, oni i ne znaju gde sada žive, i onda kao da se nalaze u nekoj neobičnoj zoni komfora. Kroz film osećamo nostalgiju prema 90-im godinama kao zauvek nestale, one nas duboko diraju, dosta remete, uzbuđuju, povređuju“, navela je autorka.

Za pripremu filma bilo je neophodno detaljno istraživati taj period 90-ih godina, tako da je Tomović imala pred sobom foto albume svojih roditelja, ne bi li autentično prikazala taj duh i ambijent teških godina.

Uspeli su da nabave i nameštaj ne bi li za scenografiju opremili kuću u kojoj se odvija veći deo radnje filma, što je ličilo, prema rediteljkinim rečima, na „vremeplov koji se stvara“.

U filmu se pojavljuje veći broj dece uzrasta osnovne škole, ali nižih razreda, što je za autorku bilo veoma izazovno i zanimljivo, a istovremeno i kompleksno.

Uloga ćerke je dodeljena malenoj Katarini Dimić, koja je rekla u ime sve dece prisutne na konferenciji, da im je bilo jako zabavno i prijatno na snimanju, lepo su se družili zajedno, i samo nije sigurna da li su ih odrasli iz glumačke ekipe trpeli, ili je i njima bilo fino sa decom.

Glumica Dubravka Kovjanić, koja tumači vodeću ulogu majke, otkrila je da se tokom rada na ovom projektu suočila sa životom svojih roditelja u to vreme, budući da je i ona dete tih turbulentnih 90-ih godina.

„Pamtih ih kao lepe godine, a onda sam kasnije uvidela šta su one zapravo napravile mojim roditeljima. Ipak, sve se to vešto skrivalo, kao u našem filmu, i veliki trud i rad stoji iza toga, da se postigne barem privid kako je sve u redu“, analizirala je Kovjanić suštinu filma.

Ono što je njoj najviše važno jeste da je uvek bilo bliskosti i vezanosti unutar porodice, tako pamti ta vremena.

Dramska umetnica je u poslednjem periodu dosta prisutna u TV serijama sa veoma zapaženim ulogama – „Tajkun“, „Močvara“, „Porodica“, „Branilac“, a snimila je i novi domaći film „Usekovanje“, planiran za 2022. godinu.

Lik njenog muža u „Keltima“ igra Stefan Trifunović, koji je opisao svoj lik kao gubitak identiteta, vozi taksi u tom teškom dobu, jer je izgubio svoj posao, mora da se snalazi.

Brak dvoje karaktera je u ozbiljnoj krizi, što se oseća, prisutno je otuđenje, distanca.

Producenta Vladimira Vasiljevića je odmah privukla priča, scenario, jer je on odrastao tih godina i nisu mu ostale nimalo u lepom sećanju, naprotiv.

„Jednostavno nemam nostalgiju za tim godinama, pamtim ih kao veoma teške za život. Film opisuje tu 1993. godinu, gde postavljamo pitanje – kako se gradi život za sebe i svoju porodicu. Sa rediteljkom Milicom sam radio uspešno i ranije, tako da me je nova saradnja sa njom takođe privukla“, istakao je producent Vasiljević.

Uloge u „Keltima“ tumače Dubravka Kovjanić, Nikola Rakočević, Milica Grujičić, Jelena Đokić, Slaven Došlo, Nada Šargin, Jovana Gavrilović, Jovan Belobrković.

U sporednim rolama i kao gosti nastupaju – Olga Odanović, Milica Trifunović, Toma Trifunović, Jovana Stojiljković, Sofija Juričan, Marija Opsenica i drugi.

Nakon festivala u Berlinu, film „Kelti“ je putovao po svetu, i osvojio nagradu žirija čitalaca bečkog lista „Štandard“ na Filmskom festivalu “Viennale” u Beču, koji traje od davne 1960. godine.

Drama “Kelti“ u prvoj polovini juna ove godine osvojila je‚ nagradu za najbolji dugometražni film u Takmičarskom programu 50. izdanja Međunarodnog filmskog festivala „Molodist“ u Kijevu, kao i nagradu žirija kritike FIPRESCI istom prilikom.

Film je osvojio i nagradu “Srce Sarajeva” za režiju na Sarajevo film festivalu 2021.

Projekat je nastao u produkciji kompanije “EED Productions” iz Beograda, dok je koproducent kuća „Film Danas“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.