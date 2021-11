Domaći filmovi na temu migracije od danas u Kombank Dvoran

BEOGRAD – Domaći filmovi čiji scenariji obrađuju temu migracija biće prikazivani od danas do 25. novembra, u okviru programa sale “Srpskog filma” u Kombank Dvorani, saopštio je Filmski centar Srbije (FCS).

Na repertoaru će biti “Flotel Europa” Vladimira Tomića, “Ruža Vetrova” Koste Ristića, “Abdul i Hamza” Marka Grbe Sinha” i “Od sutra počinjem da” Ivana Markovića i Linfeng Vua.

Urednik programa “Migracije” je Nikola Radić, filmski kritičar i član “Filmoskopije” – portala filmske kritike u okviru FCS.

Dokumentarni film „Flotel Europa“ reditelja i scenariste Vladimira Tomića na programu će biti od 16 časova, a višestruko je nagrađen na festivalima u Berlinu, Sarajevu, “IndieLisboa”.

Autor svoju filmsku priču o izbeglištvu smešta u Dansku i prati istorijsku epizodu sa početka ’90-ih godina, kada je 1000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine privremeno zbrinuto u hotelu na vodi u Kopenhagenu.

Termin od 17.30 rezervisan je za kratkometražne filmove selekcije “Migracije”, gde je fokus na migrantskom talasu tokom 2010. godine u Srbiji.

Tu spadaju naslovi – kratki dokumentarni „Ruže vetrova“ Koste Ristića i srednjemetražnu dokumentarno-fikcijski „Abdul i Hamza“ Marka Grbe Singha.

Prema rečima selektora programa, “osim što dele godinu izlaska i temu, i Ristić i Grba nalaze ođeke migrantskog iskustva na našim prostorima.

U „Ruži vetrova“, Ristić beg migranata od rata poredi sa srpskim izbeglicama iz Knina, dok se u „Abdulu i Hamzi“ pripoveda o skrivanju dvojice hajduka i kasnije dva partizana, u Vršačkoj kuli.

Ostvarenje „Od sutra počinjem da“ (From Tomorrow on, I will) Ivana Markovića i Linfeng Vua, na programu od 19 sati, za polaznu tačku uzima ekonomske migracije u savremenoj Kini.

Protagonista Li doselio se u predgrađe Pekinga zbog posla gde radi kao noćni čuvar zgrade, deleći veoma skučen smeštaj sa cimerom, takođe doseljenikom.

Ta dokumentarna drama slika hladan svet periferije milionskog grada, univerzum stakla i metalnih konstrukcija, praznih konferencijskih sala, poplavljenih hodnika, bezličnih zgrada i slabo osvetljenih malih soba.

(Tanjug)

