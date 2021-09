Drim teatar dolazi u Zagreb, Budimpeštu, Sofiju…

ZAGREB – Američki prog metal bend Drim tietar najavio je da će idućeg proleća doći u naš komšiluk koncertima u Zagrebu, Budimpešti, Sofiji, Bukureštu i Istanbulu, u okviru svoje evropske turneje povodom novog albuma „A View From The Top of The World“, koji izlazi 22. oktobra.

Drim tietar turneju počinje 20. aprila naredne godine iz Dablina, a nakon Londona, Pariza, Rima i drugih zapadnoevropskih gradova, dolaze najpre u Budimpeštu 10. maja, potom u Malu dvoranu Doma sportova u Zagrebu 27. maja, odakle 29. maja idu u Bukurešt, a 30. maja u Sofiju, dok je za sada kao poslednji najavljen Istanbul za 1. jun, mada je bend ostavio mogućnost objavljivanja dodatnih datuma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.