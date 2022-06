Druga sezone serije „Klan“: Nova dinamika i nova estetika

BEOGRAD – Premijereno na Superstar TV od 02. jula kroz novih 8 epizoda serije „Klan“ u režiji Bobana Skerlića publika će imati prilku da gleda uzbudljive priče koje prate dalji uspon mafijaškog klana koji predvode likovi Šok (Aleksandar Dimitrijević) i Paša (Nedim Nezirović), a predstavnici medija sinoć su imali prilike da vide prvu epizodu druge sezone serije na atraktivnoj lokaciji dorćolskih Silosa u Beogradu.

Sudeći po prvoj epizodi druge sezone serije publiku očekuje mnogo izbuđenja u celini koju je kreativni tim popularnog televizijskog formata osmislio kao „bahaćenje Klana“

Glavni protagonisti serije Šok (Aleksandar Dimitrijević) i Paša (Nedim Nezirović), kao i glumica Gorica Popović govorili su za Tanjug povodom početka emitovanja druge sezone serije „Klan“

Dimitrijević napominje da će publiku iznenaditi nova dinamika, nova estetika i nove priče u seriji.

„Imamo nove likove u seriji koji će doneti nove probleme klanu. Kako će se to rešiti publika će otkriti gledajući seriju „Klan“. Očekivao sam kako će se razvijati lik „Šoka “ koji tumačim, ali me je, sa sruge strane iznenadila komedija koja je drugoj sezoni serije itekako prisutna. Kriminal ostaje u fokusu serije, ali se sada tim fenomenom bavimo na drugu loptu. Mnogo dublje serija zalazi u karaktere glavih protagonista“ kaže Dimitrijević.

Nezirović ističe da su ulozi za članove klana u drugoj sezoni mnogo veći.

„Menja se narativ priče i to će nesumnjivo biti uzbudljivije za gledaoce. „Paša“ i Šok“ su svakako negativci u seriji. Ispod te glamoruzne prenaglašene estetike nalazi se ipak prljava odeća. Meni je kao gluimcu bilo najteže da poverujem da je takav život moguć“ kazao je Nezirović.

Gorica Popović igra majku jednog od članova klana.

Kako kaže ona zgranuta i odgovorna istovremeno.

„Serija se u drugoj sezoni bavi i roditeljima članova klana kako bi videli kako je sve to počelo.

„Igram majku, koja je naizgled normalna žena i koja jako voli svog sina. Istovremeno, ona želi da joj sin preživi sve što mu se događa. Posle nekog vremena ona se pridružuje klanu kako bi zaštitila sina. Kuva im, skriva se sa njima…Izuzetno inspirativna uloga u kojoj sam imala šta da igram. Boban Skerlić je to jako lepo napisao“ kaže Popović.

Osim Aleksandra Dimitrijevića, Nedima Nezirovića i Gorice Popović glumačku ekipu čine Vladimir Kovačević, Nenad J. Popović, Mladen Sovilj, Ivan Zarić, Feđa Štukan, Uroš Jovčić, Miloš Petrović Trojpec,, Ljubinka Klarić i mnogi drugi.

Produkcijska kuća Firefly i Telekom Srbija stoje iza ovog originalnog TV formata.

(Tanjug)

