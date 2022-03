Drustvo za srpski jezik: Praskozorje je najlepša srpska rec

BEOGRAD – Reč „praskozorje“ izabrana je za najlepšu srpsku reč od onih koje su učenici predložili na konkursu koji je Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji sa Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovalo u okviru manifestacije „Mart, mesec srpskog jezika“.

Na konkurs je stiglo 905 predloga, a tročlana komisija, koju su sačinjavale prof. dr Rajna Dragićević, prof. dr Vesna Lompar i msr Vesna Nikolić, izabrale su reč praskozorje kao najlepšu od pristiglih.

Predloge su Društvu za srpski jezik slali učenici različitih uzrasta, od onih koji pohađaju peti razred osnovne škole do onih koji završavaju srednju školu, a za reči, kao najlepše, su se odlučivali prema njihovom značenju, zvučanju, građenju, simbolici ili prema dragoj uspomeni na one svoje bližnje od kojih su ih čuli.

Da reč praskozorje zaista zaslužuje pažnju, potvrđuje i činjenica da se za nju odlučilo čak 10 učenika i to Bogdan Nikolić iz Pećinaca, Bogdan Petrović iz Valjeva, Katarina Zarić iz Beograda, Jana Prekić iz Aranđelovca, Una Savić iz Beograda, Relja Jarkovački iz Pančeva, Sofija Nenadić iz Knića, Petra Milivojević iz Zemuna, Violeta Todosijević iz Paraćina i Aleksandra Marković iz Vinče, navode u Društvu.

Objašnjavaju da je praskozorje slovenska reč koja označava vreme pred izlazak sunca, kad zora praska, puca a ova slika je vidljiva i u složenoj tvorbenoj strukturi ove imenice.

Ta reč takođe nosi i duboku simboliku rađanja, početka i nade.

U obrazloženju odluke učenici su pisali da im se čini kao „da puca, uz prasak, ljuska dana koji se rađa”, da reč označava „početak nečeg novog, lepog i iskričavog”, kao i da se praskozorje odnosi na „novi dan, novi početak i povratak svetlosti nakon tame”, dok su neki zapazili da ta „jedna reč opisuje toliko mnogo”.

U užem izboru našle su se i reči blagodat, blagouhan, blagovanje, jer su zbog uzvišenosti prideva blag u njihovom sastavu bile među najbrojnijim tvorenicama u srpskoslovenskom jeziku.

Nigdenigdina se našla zbog velikog ekspresivnog naboja, vatra, zato što spada u imenice sa najviše značenja u srpskom jeziku, preumljenje jer sledi nakon iskrenog pokajanja, mrkosvestica, zato što se razlikuje od opštepoznate nesvestice.

Među rečima koje su mnogo puta ponovljene kao najlepše nalaze se ljubav, porodica, majka, što, kako ocenjuju u Društvu za srpski jezik, svedoči o tome da naša deca, uprkos svemu, drže do pravih vrednosti.

Svih 10 učenika pobednika biće pozvano na Filološki fakultet, gde će im biti uručene simbolične nagrade, a Društvo za srpski jezik objaviće digitalnu knjigu sa odgovorima svih učenika, njihovim imenima i obrazloženjima koja su naveli, jer komisija koja je birala najlepšu reč, smatra da su svi odgovori pobedili i da su sve poslate reči najlepše.

(Tanjug)

