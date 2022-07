Dvorana bioskopa na Paliću ponela ime Mire Banjac

PALIĆ – Ime naše proslavljene glumice Mire Banjac ubuduće će nositi jedna od dvorana bioskopa „Abazija“ u kome se inače održavaju programi Festivala evropskog filma Palić.

„Šta je posle ovoga mogu da kažem? Dobiti bioskop! Jedno ime nositi nije lako“, rekla je Banjac novinarima na svečanosti koju je festival priredio u novootvorenoj, dodatnoj dvorani „Abazije“.

Banjac je istakla da bi kao „mala žena“ volela da budu u ovoj „maloj sali uglavnom mladi reditelji, glumci“ i drugi filmski poslenici.

Glumica je rekla da bi njoj značilo da jednog dana neko kaže: „Ja sam ovu nagradu dobio u sali ‘Mira Banjac'“.

Prema njenim redečima, kad bude umrla neće ostati ništa osim onoga što će kao sećanje o njoj poneti novi naraštaji, o doprinosu koji je „malim svojim udelom zaslužila“.

„(Glumica) Ruža Sokić kad je umrla, to mi rekla njena doktorka, rekla je: ‘Samo da me ne zaborave’. Glumcu je to jako bitno“, navela je Banjac.

Glumica je rekla za sebe da je „mala, jednostavna mučenica koja se dogurala do svoje bioskopske sale“, zasluživši buran aplauz prisutnih novinara.

Programski direktor Palićkog festivala Miroslav Mogorović rekao je da je ranije ceo objekat „Abazije“ bio devastiran, a da je obnovom njena velika dvorana od stotinu mesta bila postala „prebivalište svih koji vole film“.

Prema njegovim rečima, prostor u kome je sada dvorana „Mira Banjac“ je bio još devastraniji, sa drvetom koje je raslo u razrušenom krovu.

„Shvatio sam da imamo potrebu za još jednom salom. Pogledao sam i rekao da je mala i slatka. Zamolio sam Miru koja je jedina u svim našim srcima mala i slatka da salu imenujemo po njoj“, naveo je Mogorović.

U novoj dvorani „Abazije“ privremeno su stare stolice sa potpisima brojnih dobitnika festivalske nagrade „Aleksandar Lifka“, a Mogorović najavljuje već od sledeće godine nova sedišta, dok bioskop već poseduje savremeni projektor zahvaljujući Filmskom centru Srbije.

(Tanjug)

