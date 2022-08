DŽejson Derulo mentor na pesmi srpske pevačcice Ive Lorens

LOS ANĐELES – Popularni američki muzičar DŽejson Derulo, mentor je na novoj numeri srpske pevačice Ive Lorens, čije snimanje je trenutno u Los Anđelesu, u okviru projekta Tuborg Open-a.

Iva Mišović, poznatija pod pseudonimom Iva Lorens, ovogodišnja je mlada muzička nada koja je u okviru ove kampanje dobila priliku da dobije mentorstvo DŽejsona Derula.

U grupi sa drugim mladim umetnicima, kroz mentorsko iskustvo Lorens je imala priliku da iskusi rad sa DŽejsonom u studiju, razgovarajući o načinu izođenja, produkciji, stvaranju muzike, kao i savetima koji su biti za uspeh u mužickoj industriji po mišljenju poznatog američkog muzičara.

Kroz projekat svakom izvođaču pružena je prilika da nastupa u jednom od najpoznatijih muzičkih mesta u Los Anđelesu.

DZejson je istakao da smatra da je kampanja značajna i da kao takva zaista može biti velika podrška mladim muzičarima.

„Ne postoji priručnik za uspeh u muzičkoj industriji, tako da ako želite da postanete muzičar, gotovo ste sami. Ipak, kada znaš da uz sebe imaš nekoga koje već prošao kroz sva ta iskustva, to može da napravi veliku razliku. I upravo je to ono što mi se dopada kod Tuborg Open kampanje. Zato sam veoma zahvalan što mogu

da budem usputna stanica na putu ka uspehu kom ovi talentovani umetnici“, poručio je Derulo učesnicima povodom ove kampanje.

Iva je navela da joj je rad sa poznatim američkim muzičarem pričinio veliko zadovoljstvo, te da je prava čast dobiti tu mogućnost.

„Mnogo mi se dopada to što je DŽejson toliko iskren, bez obzira na to o čemu je reč. Svaki komentar koji mi je dao bio je veoma pronicljiv. On tačno razume da se mi nalazimo na početku svojih karijera i da je to nešto što zahteva mnogo rada i truda. A posebno kada je reč o nastupu i ponašanju na sceni. Uzrečica „praksom do savršenstva“ zaista ima smisla i to je upravo ono što sam najviše naučila iz ovog iskustva“, rekla je Lorens.

(Tanjug)

