Džoni Štulić objavio Splet

BEOGRAD – Legendarni muzičar Branimir Džoni Šulić poslednjeg dana 2021. godine postavio je na svoj jutjub kanal novi album „Splet“ sa 28 pesama.

Štulić je na „Spletu“ ponovo snimio u novim aranžmanima uglavnom stare pesme svog uticajnog benda iz osamdesetih Azra, kao i sa samostalnih albuma koje je objavio pod svojim imenom.

Muzičar koji poslednjih tridesetak godina živi u Holandiji pesme je snimio čini se u kućnim uslovima u jednostavnim aranžmanima sa akustičnim i elektiričnim gitarama i perkusijama, a na svom jutjub kanalu PETROVICPETAR kao jedino objašnjenje napisao je da je „Splet“ – „klasična dupla ploča sa četiri strane“.

Štulić je, između ostalih, ponovo snimio pesme „Poziv na ples“, „I to se događa ponekad“, „Obrati pažnju na posljednju stvar“, „Nemoj po glavi druže plavi“, „Gluperde lutaju daleko“, „Doviđenja na vlaškom drumu“, „Sunčana strana ulice“, „Melankolija“ i „Fantazija“.

Štulić je u novo ruho pretežno obukao pesme sa Azrinog albuma „Sunčana strana ulice“ (1981), ali ih ima i sa singlova, kao i sa prvenca „Azra“ (1980), zatim „It Ain’t Like In The Movies“ (1985), „Između krajnosti“ (1987) i poslednjeg izdanja pod imenom grupe „Blaze“ (1997).

Album otvara novi instrumental „Globus“, tu su i pesme „Zaprška“ i „Pouka“, a gitarista i pevač je za „Splet“ birao i pesme sa samostalnih albuma „Balkanska rapsodija“ (1989), „Balegari ne vjeruju sreći“ (1990), „Sevdah za Paulu Horvat“ (1995) i „Anali“ (1995).

(Tanjug)

