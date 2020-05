Egzit s glumcima i muzičarima poslao poruku zajedništva

NOVI SAD – Egzit tim sa popularnim glumcima i muzičarima sa Petrovaradinske tvrđave poslao je celom svetu poruku jedinstva pod sloganom “We come 1”.

U skladu sa merama opreza, na ovom događaju okupilo se 50 ljudi, a među njima su bili i Viktor Savić, Marko Nastić, Bojan Perić i drugi.

“Događaj nije bio ni koncert ni žurka, već skup za slanje simbolične poruke iz Srbije u svet koja kroz fotografiju iz vazduha poručuje da izlaz i pobedu nad pandemijom i svim njenim posledicama možemo tražiti samo ujedinjeni”, kažu iz Egzit tima.

Naslov događaja „We Come 1“ inspirisan je istoimenom pesmom kultne britanske grupe Faithleš, koja je 2015. na Egzitu izvela jedan od najzapaženijih koncerata u istoriji festivala, tokom kojeg je pozvala na jedinstvo ljudi iz celog sveta.

Pet godina kasnije, u potpuno drugačijim okolnostima, okupljeni su formirali veliki broj 1 za fotografiju iz vazduha, kako bi u svet poslali poruku zajedništva.

Budući da nisu mogli da se drže za ruke, za povezivanje su poslužili veliki transparenti na kojima su bile ispisane vrednosti koje Egzit promoviše od svog osnivanja, kao što su ljubav, sloboda, zajedništvo i brojne druge.

Za glumca Bojana Perića poruka koja se šalje sa Petrovaradinske tvrđave, uvek je ista, a to je da smo svi jedno.

„Poruka koju danas šaljemo je poruka koju šaljemo svaki put sa tvrđave, a to je da smo zajedno i da širimo ljubav. Mi smo živeli Egzit čak i u izolaciji, kroz one snimke koji su išli svake večeri. Ali život prosto mora da se nastavi i da teče dalje“, kaže Perić.

Iz Egzit tima poručuju da će samo zajedničkim radom moći da se pronađu kreativna rešenja, kako bi ponovo oživelo celo društvo.

„Okupili smo se da celom svetu pošaljemo poruku nade i optimizma, da pobeđujemo ovu krizu ako smo zajedno“, poručio je osnivač i direktor festivala Dušan Kovačević.

On je dodao da zdravstvena kriza polako ostaje iza nas, ali da ipak postoji još mnogo poteškoća, pogotovo kada je u pitanju manifestaciona privreda, koja je najteže pogođena epidemiološkom krizom.

„Kad su u pitanju manifestacije, njihova neupitna ekonomska korist zapravo je tek na drugom mestu. Iako je samo Egzit domaćoj ekonomiji do sad doneo 200 miliona evra, ipak je na prvom mestu uloga manifestacija da obogaćuju ljudske živote. Na Egzitu se u ljudima bude najbolje moguće emocije, i činjenica je da nam nakon svakog festivala ljudi govore da im se život promenio nabolje“, izjavio je Kovačević.

Pored ujedinjenosti i solidarnosti, u zemljama poput Španije, Francuske, Holandije i Nemačke povela se i diskusija na temu šta je život vredan življenja, gde su neke od glavnih vrednosti ljudskih života definisane kroz dostojanstvo i slobodu, a s tim se slaže i glumac Viktor Savić.

„Život nije puko preživljavanje i znam koji mi je zadatak ovde na zemlji, a to je da se trudim da budem što bolji čovek. Međutim, da bih bio što bolji, i sa sobom i u odnosu sa drugima, moram da budem prisutan. Ljudi su se dosta u ovoj situaciji nakupili straha, izgubili su poverenje negde i u svoj stav“, poručio je glumac.

Podsetio je na temu koja danas dominira u evropskoj i svetskoj javnosti, a to je da li je život preživljavanje ili nešto više.

„Ukoliko se sklonim i zatvorim, i živim čitavih sto godina, da li to znači da je moj život bio uspešan? Ne. Bitno je da imaš ispunjen život“, poručio je Savić.

Pandemija i vanredno stanje u Srbiji zatekli su i uglednog italijanskog fotografa Luku Marcijalea, koji je inače veliki ljubitelj Egzita i zbog njega posećuje našu zemlju gotovo svake godine. On je saglasan u oceni da i pored tragedije koja je zadesila njegovu zemlju život mora da se nastavi.

„Život je samo jedan i ne bi trebalo da živimo život u strahu i kajanju. Zato kao društvo moramo da se ujedinimo, a upravo je umetnost ta koja na najbolji način može da nas poveže“, kazao je Marcijal.

U narednom periodu na fejsbuk stranici Egzit festivala biće emitovan i specijalni „Fortreš Stream“ sa nastupima izvođača koji su takođe 9. maja sa Petrovaradinske tvrđave poslali poruku nade i optimizma, a među kojima su Runy, Kristijan Molnar, Marko Nastić, Lazar Nikolić i Miroslav Miletić.

U projektu su učestvovale i druge javne ličnosti, kao i članovi Egzit tima, a akciju je logistički podržala platforma za promociju kreativnih potencijala naše zemlje „Serbia Creates“.

(Tanjug)