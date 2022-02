Emir Kusturica i Miki Manojlović otvorili 50. FEST

BEOGRAD – Reditelj Emir Kusturica i glumac Predrag Miki Manojlović večeras su zajednički svečano otvorili jubilarni 50. FEST u beogradskoj Kombank dvorani, gde je potom premijerno u Srbiji prikazan film „Strahinja Banović“.

Kusturici i Manojloviću je na otvaranju uručena festivalska nagrada „Beogradski pobednik“ za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović je uručio „Beogradskog pobednika“ Manojloviću, koji je istakao da je „velika čast i zadovoljstvo primiti nagradu iz ruku čoveka koji je deo svih 50 izdanja festivala“.

„Važno je da se kaže da nije bilo naših uzora „Crnog talasa“, reditelja Žike Pavlovića, Dušana Makavejeva, Aleksandra Đorđevića, i naslednika „Crnog talasa“, „Praške škole“, ne bi ni mene bilo večeras ovde“, rekao je Manojlović.

Prema njegovim rečima, reditelji „Češke škole“ su odlazili u pozorište, čitali knjige, imali pravo razmevanje za slikarstvo, a „najveći među njima i najbolji primer koliko režija može biti bitna i važna je Kusturica“.

Uručujući „Beogradskog pobednika“ Kusturici, Manojlović je istakao da je on napravio svetsko čudo koje se zove Mokra Gora, da se pored režije bavi i drugim stvarima kakve su pisanje i muzike i da „dira granice i pomera ih“.

Kusturica je rekao da je život „jedina trka u kojoj takmičari ne žele da prođu prvi kroz cilj“, a da za razliku od filozofije samo umetnost „čoveka lansira u visine i tu štoperica prestaje da radi“.

„Rad sa Mikijem je često zaustavljao štopericu“, rekao je Kusturica koji je sa Manojlovićem snimio filmove među kojima su „Otac na službenom putu“, „Podzemlje“, „Crna mačka, beli mačor“ i „Zavet“.

Primetivši da je prošli vek bio vek filma, Kusturica je rekao da se živelo u znaku FEST-a koji je „bio, sa manje i više uspeha, jedna vrsta svetih dana u kojima je gledajući filmove prestajala štoperica da radi.“

„Film je danas na izdisaju i mnogo ljudi radi filmove ali zanat nisu dobro naucicli. Gledanje starih filmova može da obnovi znanje, a film će ostati medij koji ne mora da živi samo u bioskopu, ali ćemo uvek tražiti momente kad se zaustavlja vreme, dah i štoperica koja nas vodi ka cilju koga uporno izbegavamo“, poručio je reditelj.

Kusturica je potom na pozornici Kombank dvorane direktoru Jugoslovenske kinoteke Jugoslavu Panteliću uručio sve svoje digitalne filmove uključujući i one u kojima je glumio Manojlovihc i rekao da je to „poklon Kinoteci, Srbiji i tebi Jugoslave“.

Obraćajući se prethodno publici kao umetnički direktor FEST-a Pantelić je čestitao svima jubilej festivala, priznavši da je teško u par reči sažeti šta čeka publiku u 88 brižljivo odabranih filmskih naslova, ali da njihovo gledanje može da rezultuje erupcijom osećanja.

Pantelić je rekao nije mogao ni da pomisli da će 50. FEST biti otvaran „u vreme kada je je pravi rat u našem skoro bliskom okruženju“ i da se nada da će „pobediti mir i razum“.

U obraćanju kao predsednik žirija Glavnog takmičarskog programa, glumac i producent Miloš Biković je rekao da za njega FEST ima poseban značaj od kad je kao student na indeks ulazio na projekcije.

Biković je rekao da se u međuvremenu njegov odnos prema festivalu nije promenio jer je ponovo došao da nešto nauči.

„Kako smo gledali u taj svet koji je za nas bio nešto čega ćemo jednog dana postati deo. Danas imam čast da budem u žiriju. Već 50 godina FEST je oaza slobode i stvaralaštva, mesto gde se postavljaju pitanja na koje čovečanstvo možda nije kadro da odgovori“, poručio je Biković.

On je poželeo da na FEST-u svi uživamo u filmu koji nam „u ovom nevremenu može pomoći da sačuvamo razum i ne izgubimo srce“.

Nakon projekcije filma „Strahinja Banović“ reditelja Stefana Arsenijevića predviđeno je da se publici u ispunjenoj Kombank dvorani pokloni filmska ekipa među kojima su njegovi glavni glumci Ibrahim Koma iz Francuske i Nensi Mensah Ofaj iz Gane.

Na početku svečanosti, koju je vodila glumica Jelena Gavrilović, otpevane su i otplesane numere iz mjuzikla i filma „Flešdens“, dečiji hor „Čarolija“ izveo je srpsku himnu „Bože pravde“, a povodom jubileja festivala prikazan je i kratki dokumentarni film „FEST-ovih 50“ autorke Sandre Perović i reditelja Filipa Kovačevića.

U segmentu „FEST se seća“ pomenuti su filmski stvaraoci preminuli između dva izdanja festivala, među kojima su Beti Vajt, Čarls Gordin, Gaspar Ulije, Ivan Rejtman, Žan Pol Belmondo, Žan Mark Vale, Džon Čalis, Monika Viti, Piter Bogdanović, Ričard Doner i drugi.

Od domaćih filmskih poslenika pomenuti su Andreja Maričić, Andrija Dimitrijević, Bojana Makavejev, Božidar Nikolić, Branko Vučićević, Bratislav Petković, Đorđe Marjanović, Dragan Nenadović, Ivan Tasovac, Marko Živić, Milan Gutović, Milan Vlajčić, Minja Subota, Nenad Nenadović, Petar Volk, Predrag Vranešević, Radovan Miljanić i Vladan Živković.

