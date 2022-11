Festival američkog nezavisnog filma u DOB

BEOGRAD – Festival američkog nezavisnog filma održava se već osmu godinu za redom u organizaciji Doma omladine Beograda, uz podršku Grada Beograda, Ambasade SAD u Beogradu i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, od 11. do 13. novembra tradicionalno će beogradskoj publici predstaviti najnovija filmska ostvarenja i zanimljive autore sa uzbudljive, nezavisne scene u Americi.

Umetnički direktori Festivala su Hristina Hadžiharalabus i Radoslav Pavković.

Nezavisni američki film, pravljen van recepata i stega Holivuda, ne prestaje da nas oduševljava svojom umetničkom snagom i iskrenošću.

Uvek u najužem izboru za Oskare, uvek među autorima budućih najuzbudljivijih serija, uvek filmski najinovativniji i tematski najprovokativnji.

Ovogodišnji fokus festivala je na ženi, ne samo kao autorki, već i protagonistkinji – sa svojim pristupom, snagom i posebnim senzibilitetom.

Ženi koja luta po obodu pustinje ili ženi čiji će briljantni um spasiti svet, svejedno je.

U filmovima uglavnom mladih autorki i autora, videćemo svet koje junakinje intenzivno promišljaju kroz pitanja odrastanja, samoće, porodice, slobode i u kome hrabro uzimaju sudbinu u svoje ruke.

Ekskluzivni gosti festivala, američko-poljski kreativni par – glumica i scenaristkinja Lena Gura i reditelj Mihal Hmjelevski dolaze sa filmom „Žena koja luta“ (Roving Woman).

Ova uzbudljiva priča o ostavljenoj devojci koja u ukradenom automobilu luta po obodu pustinje, inspirisana je ranim filmovima čuvenog Vima Vendersa, koji je i izvršni producent filma.

Film već ima impresivan niz festivala: Tribeka, Rejdens, Talin-Blek najts…

Lena i Mihal će u Beogradu imati i ekskluzivni masterklas sa izvedbama i varijacijama scena iz ovog filma, zajedno sa studentima glume i režije, u nedelju 13. novembra u 12 časova.

Kanadska glumica Eli Mun je napisala i odigrala začudno-nežnu priču o dvadesetpetogodišnjoj devojci sa uslovno sređenim životom, koja ipak ne može da zaboravi svoje odrastanje u sirotištu i koja kroz internet aplikacije pokušava da pronađe nekog ko bi je usvojio – odraslu („Usvoji me odraslu“/ Adult Adoption).

Ovaj film o potrazi za porodicom i ljubavlju rediteljke Karen Noks, dolazi nam premijerno sa festivala u Torontu.

Jedna od diva američkog nezavisnog filma, glumica Obri Plaza (poznata najširoj publici po ulozi u filmu „Dekica pušten s lanca“ i seriji „Parkovi i rekreacija“), protagonistkinja je dvostruke uloge u uzbudljivoj drami „Američki medved“ (Black Bear), koja dolazi sa Sandensa i koja otvara naš festival.

U ovom filmu igre žudnje i ljubomore između likova reditelja i glavne glumice na snimanju, brišu granicu između filma i stvarnosti i postaju igre inovacije sa filmskom formom i uzbudljivo gledalačko iskustvo, kroz koje nas vode senzacionalni glumci Obri Plaza i Kristofer Abot.

Reditelj filma Lorens Majkl Levin i sam glumac, autor je kultnih filmova „Divlji kanarinci“ (Wild Canarries) i „Gabi na krovu u Julu“ (Gabi on the Roof in July).

Inspiracija za priču „Američkog medveda“ dolazi iz burne umetničko-bračne veze sa rediteljkom i glumicom Sofijom Takal. „Holivud Reporter“ je ovo dvoje autora proglasio „budućim velikanima“ nezavisnog filma.

Autor još jednog kultnog filma i nekadašnjeg festivalskog hita „Kako planirati orgiju u malom gradu“, Džeremi Lalondi stiže sa uzbudljivom futurističkom melodramom „Ešgrou“ (Ashgrove) , nagrađenom na kanadskom nacionalnom festivalu za celokupnu glumačku izvedbu.

Naučnica (Amanda Brigel) koja traži formulu za spas vode na Zemlji je u krizi i povlači se na vikend pomirenja sa svojim skoro otuđenim mužem.

Ubrzo će shvatiti da od njihovog braka zavisi i formula za spas čovečanstva. Lalondi majstorski prebacuje priču o globalnoj zdravstvenoj pretnji, na intimni, još uzbudljiviji ljubavni plan.

Boje komedije, ove godine brani Paton Osvalt, u filmu „Volim svog ćaleta“ (I Love My Dad) u ulozi beznadežnog, dugo razvedenog oca, koji pokušava da se približi svom već odraslom sinu, predstavljajući se onlajn, kao konobarica iz obližnjeg kafića. Osvalt, poznati stend-ap komičar i junak iz tv-sitkoma „Dva i po muškarca“, zajedno sa glumcem i rediteljem Džejmsom Morosinijem ovaj film vode do glavne nagrade žirija i publike na prestižnom SXSW festivalu.

Jedno od neverovatnih ženskih lica ovog festivala pripada i jedinstvenoj Dejl Diki, protagonistkinji filmske kantri-balade „Jedna ljubavna pesma“ (A Love Song).

Diki je nagrađena na festivalima u Karlovim Varima i Sijetlu za ovu glavnu ulogu – usamljene žene, koja u svojoj kamp-kućici u bespućima Kolorada čeka na ljubavnika iz mladosti.

Mladi reditelj Maks Voker-Silverman uspeo je vrlo hrabro da se uhvati u koštac sa pitanjem šta u stvari znači ljubav za junake mnogo starije od njega, od kojih su neki i predugo sami. Ova balada o usamljenosti, ali i lepoti života našla je put do Berlinala, Sandensa, Sofije, Bostona.

Festival nezavisnog američkog filma „IndieBelgrade“ ove godine predstavlja i američki producentski tim iz „Catalyst studija“ iz Los Anđelesa (Pol Kampf, Mark Penel i Koni Nilsen), koji upravo u Beogradu snima niz svojih filmova, sa ženskim autorima i inspirisan ženskim pričama).

(Tanjug)

