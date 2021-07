Festival Si dens od 27. do 29. avgusta u Budvi

NOVI SAD – Muzički festival Si dens biće održan od 27. do 29. avgusta na plaži Buljarice u Budvi, a nastupiće elektronski, trep i hip hop izvođači koje predvode Boris Brejča, Maseo Pleks, Tejle of as, Senidah, Vojko V, En Klu, Tijana T, z++, Hu si i drugi, saopštio je danas Egzit.

Kako je najavljeno, „u pripremi je još jedan specijalan dan iznenađenja, čiji program će uskoro biti objavljen“.

Jedan od ključnih uslova za održavanje „Si densa“ je pridržavanje bezbednosnih protokola, koje je primenio i nedavno Egzit, prema kojima na festival mogu ući svi kojima je prošlo 14 dana od potpune vakcinacije, koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu ili negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sati, odnosno brzog antigenskog testa – BAT, ne stariji od 48 sati, saopštili su organizatori.

„Neki od naših hedlajnera prvi put dolaze u Crnu Goru, a posebno se radujemo što ćemo Si densom dati jak vetar u leđa pokretanju festivalske scene celog našeg regiona. Nakon Egzita jedva čekamo da budemo ponovo ujedinjeni s publikom iz celog sveta, da se družimo, slavimo život i slobodu“, izjavio je Dušan Kovačević, osnivač i direktor festivala Egzit i Si dens.

Crnogorski ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović ocenio je da će „Si dens“ imati „pozitivan efekat na ukupan turistički promet, ali će i dodatno promovisati Crnu Goru kao odgovornu i sigurnu destinaciju“.

Predsednik opštine Budva Marko Bato Carević veruje da će „festival, kao i prethodnih godina, privući goste ne samo iz regiona, već iz raznih zemalja sveta“, što je posebno važno trenutku pokušaja oporavka turističke privrede.

(Tanjug)

